Lance Armstrong bị kiện phải đổi tên họ

Quần vợt Úc rúng động vì một huyền thoại bị “gạch tên” Quần vợt Úc hôm 16.11 bao trùm nỗi thất vọng sau khi Bảo tàng The International Tennis Hall of Fame (Mỹ) - nơi nổi tiếng vinh danh những tay vợt huyền thoại của thế giới - quyết định định xóa tên huyền thoại Bob Hewitt sau hàng loạt cáo buộc lạm dụng tình dục.

Ông Bob Hewitt năm nay đã bước sang tuổi 72 - Ảnh: Reuters Theo các quan chức của bảo tàng, cựu vô địch lừng danh ở nội dung đánh đôi Bob Hewitt đã bị loại ra khỏi The International Tennis Hall of Fame vô thời hạn với hàng loạt cáo buộc hiếp dâm những VĐV nữ trẻ tuổi mà ông huấn luyện trong quá khứ. Tên của Bob Hewitt đã bị gỡ bỏ trên website của bảo tàng này hôm 15.11. Thông tin trên thực sự gây xôn xao trong dư luận quần vợt thế giới bởi từ trước đến nay chưa một ai bị loại ra khỏi “ngôi nhà của các huyền thoại”. Trong số những nạn nhân có tay vợt Heather Conner, người cho rằng cô bị Hewitt lạm dụng tình dục khi mới tuổi 15. Theo cáo buộc của Conner, cô bị cựu tay vợt 73 tuổi nói trên ép buộc quan hệ tình dục ở gần một trường trung học tại Massachusetts (Mỹ). Ngoài ra, Conner còn chỉ trích những người có trách nhiệm không có động thái xử lý sớm đối với Hewitt khiến nhiều tay vợt nữ khác phải chịu hậu quả tương tự. Ngoài Conner, hiện có ít nhất 2 tay vợt nữ ở Nam Phi cũng yêu cầu các nhà chức trách mở cuộc điều tra đối với huyền thoại người Úc với cáo buộc lạm dụng tình dục. Hewitt được đánh giá là bậc thầy ở nội dung đánh đôi khi từng giành 9 danh hiệu Grand Slam đôi nam và 4 danh hiệu đôi nam nữ trong những năm 1960 và 1970, đồng thời giữ ngôi số 1 thế giới đánh đôi vào năm 1964. Ở nội dung đánh đơn, dù không giành danh hiệu Grand Slam, nhưng Hewitt vốn là cái tên quen thuộc ở các vòng tứ kết, bán kết ở đấu trường này trong quá khứ và từng giữ vị trí thứ 6 thế giới.