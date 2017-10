'Lão tướng' Đỗ Tuấn Anh thắng chặng 13

Ở chặng đua hôm nay dù không có mặt trong tốp những tay đua đi đầu nhưng tay đua 33 tuổi Đỗ Tuấn Anh đã chọn đúng thời điểm để bứt phá mạnh mẽ và kéo theo 2 tay đua khác nhập vào tốp 1 khi gần đến đích. Tuy không thể cạnh tranh với những tay đua nước rút hiện nay như Lê Nguyệt Minh, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Thành Tâm... nhưng ở tốp đầu không có những ứng cử viên mạnh này thì đó chính là cơ hội cho Đỗ Tuấn Anh.

Vua nước rút một thời của làng xe đạp Việt Nam nhấn bàn đạp mạnh mẽ ở những mét cuối để cán đích đầu tiên, giành ngôi thắng chặng sau 2 giờ 17 phút 51 giây tranh tài (tốc độ trung bình 41,349 km/giờ). Pha nước rút của Đỗ Tuấn Anh theo ghi nhận từ máy đo tốc độ là trên 70 km/ giờ, một thông số rất ấn tượng. Chặng đua hôm nay chia thành nhiều tốp, nếu tốp đi đầu với 9 tay đua không ảnh hưởng nhiều đến bảng tổng sắp các danh hiệu thì diễn biến ở những tốp sau rất hấp dẫn.

Tốp 2 có áo xanh Lê Nguyệt Minh (Trẻ TP.HCM) cùng các tay đua các đội mạnh như Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân Khu 7. Tốp này mỗi đội đều bắt cặp thoát đi thành công khỏi áo vàng Nguyễn Văn Dương (Bike Life Đồng Nai) chủ yếu tìm cách rút ngắn thời gian trên bảng tổng sắp. Thế nhưng cách đích khoảng 10 km, tay đua Phạm Quốc Cường của Dược Domesco Đồng Tháp nằm ở tốp này gặp sự cố bể bánh xe, ngay lập tức các đội còn lại tăng tốc nhằm tạo lợi thế trước đội Đồng Tháp.

Tốp này về đích thành công với khoảnh cách 1 phút 58 giây so với Quốc Cường, qua đó Quân Khu 7 gia tăng khoảng cách trong khi TP.HCM, An Giang rút ngắn thời gian đồng đội so với Đồng Tháp. Nguyễn Văn Dương về ở tốp 3, cách tốp đầu tới 3 phút nhưng vẫn bảo vệ được danh hiệu áo vàng lẫn áo trắng. Tuy vậy rất nhiều tay đua, trong đó có những tay đua mạnh như Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài, Phounsavath đã rút ngắn được thời gian so với áo vàng.

Đây là nhóm các tay đua được đánh giá sẽ đánh chiếm áo vàng trong những chặng đua tới. Tay đua Lê Nguyệt Minh vẫn giữ được áo xanh với cách biệt 9 điểm so với Huỳnh Thanh Tùng. Ngày mai (23.4) diễn ra chặng 14 từ Tuy Hoà đi Nha Trang lộ trình 120 km. Đây là chặng đua mà các tay đua sẽ chinh phục đèo Cả tính điểm áo đỏ-vua leo núi.

Minh Tân - Hoàng Quỳnh