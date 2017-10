 Lễ khai mạc rất Anh

Thế vận hội mùa hè 2012 đã chính thức mở màn với lễ khai mạc thể hiện sự tự hào của người Anh trên SVĐ Olympic rạng sáng qua.

Lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 2012 đã không phụ sự kỳ vọng của 80.000 khán giả có mặt trên SVĐ Olympic và khoảng 1 tỉ người xem trực tiếp qua truyền hình và mạng trên thế giới. Đọng lại trong lòng người hâm mộ sau khi ngọn lửa Olympic được thắp lên là sự hài lòng về một buổi lễ khai mạc mang tên Hòn đảo của phép màu không quá nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng xuề xòa; có đôi chút bất kính, nhưng không vô lễ; thông minh nhưng không ra vẻ ta đây. Một chương trình không bị đóng khung, nhưng tuyệt vời, xúc động và nhân bản.

Lễ khai mạc kéo dài hơn 3 giờ đã kể cho thế giới rất nhiều điều về nước Anh. Không chỉ tái hiện lịch sử nước Anh từ trước Cách mạng công nghiệp cho đến nay, mà cả những thành tựu của nước chủ nhà trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn học, điện ảnh, âm nhạc. Và khi tôn vinh những thế mạnh của nước Anh, lễ khai mạc cũng không né tránh những vấn đề xã hội, từ dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí cho trẻ em, đến các phong trào đấu tranh vì nữ quyền, quan hệ đồng tính.



Đoàn VN diễu hành trong lễ khai mạc - Ảnh: Ngô Nguyễn

Vai hành động đầu tiên của nữ hoàng Rất nhiều nhân vật nổi tiếng của xứ sở sương mù tham gia lễ khai mạc, như nhà văn nữ J.K.Rowling - tác giả bộ truyện Harry Potter, nhạc sĩ Paul McCartney của ban nhạc The Beatles, các diễn viên Kenneth Branagh, Rowan "Mr Bean" Atkinson... Nhưng phải nói rằng tất cả đều không tỏa sáng bằng Nữ hoàng Elizabeth II, khi lần đầu tiên bà đóng phim hành động.

Trong chương Hạnh phúc và Vinh quang, diễn viên Daniel Craig trong vai điệp viên James Bond đến Điện Buckingham để đón nữ hoàng, chẳng khác nào cảnh trong phim Mệnh lệnh Nữ hoàng vậy. Họ đã lên đường bằng trực thăng, bay qua các thắng cảnh nổi tiếng của London trước khi xuất hiện trên bầu trời của sân. Từ trên trực thăng, nữ hoàng “nhảy dù” xuống sân. Dĩ nhiên cảnh này là do VĐV nhảy dù mặc trang phục nữ hoàng đóng thế, bởi cùng lúc đó Nữ hoàng Elizabeth II cùng Công tước Edinburgh và Chủ tịch Olympic quốc tế Jacques Rogge cũng xuất hiện ở khu vực hoàng gia trên khán đài. Cách xuất hiện này là một trong vô số những bất ngờ của lễ khai mạc, gây ấn tượng mạnh hơn cả khi danh thủ David Beckham lái ca nô trên sông Thames để đưa nữ cầu thủ trẻ Jane Bailey và ngọn đuốc Olympic đến sân Olympic.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Với hàng vạn người tham gia, cùng những buổi diễn tập, thậm chí một phần kịch bản đã bị tiết lộ, thế nhưng người xem vẫn bị dẫn dắt từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Từ cách giới thiệu 4 nước thuộc Vương quốc Anh - Anh, Bắc Ireland, Scotland và xứ Wales - bằng 4 ca khúc Jerusalem, Danny Boy, Flower of Scotland và Bread of Heaven do các em thiếu nhi trình bày không nhạc đệm trên những cánh đồng cỏ xanh mướt đến việc sử dụng dàn nhạc cụ gõ. Sau Olympic 2008, nhiều người cho rằng nhạc cụ mà tổng đạo diễn Danny Boyle phải tránh là trống, thế nhưng đạo diễn của bộ phim đoạt 8 giải Oscar Triệu phú khu ổ chuột lại sử dụng trống khá nhiều, không chỉ để làm nền cho lễ hội mà còn để giữ nhịp cho các đoàn VĐV diễu hành. Đặc biệt, người chỉ huy dàn trống với 965 tay trống chính là Dame Evelyn Glennie, nữ nghệ sĩ bị điếc bẩm sinh nên thường đi chân không khi chơi trống để có thể cảm nhận được tiết tấu một cách chính xác. Không chỉ Dame Evelyn Glennie, mà cả dàn đồng ca hát quốc ca Anh cũng là những bệnh nhi.

Góp phần vào bức tranh đa sắc mà tổng đạo diễn Danny Boyle và những cộng sự của ông đã xây dựng cho buổi lễ, là mẫu trang phục “độc” của đoàn VĐV CH Czech: mang ủng và… che dù. Phải chăng họ e ngại thời tiết của London?

Đỉnh cao của sự bất ngờ chính là cách mà ngọn lửa của kỳ Thế vận hội lần thứ 30 được thắp lên. Cho đến gần hết chương trình, vẫn không đoán được ai sẽ là người châm đuốc, và đài lửa Olympic đặt ở đâu. Sự háo hức tăng dần đến khi 7 VĐV trẻ tiềm năng của nước chủ nhà châm lửa vào những cánh hoa đồng. Lửa lan dần ra 205 cánh hoa, để rồi khi chúng vươn lên cao thì hợp thành ngọn đuốc thiêng kỹ thuật cao, tỏa sáng một góc bầu trời London.

Nềm tự hào là người Anh

Trong khi lễ khai mạc diễn ra, tổng đạo diễn Danny Boyle đã lên Twitter chia sẻ: “Tôi tự hào là người Anh” và gửi lời cám ơn đến tất cả những người đóng góp cho buổi lễ. Đạo diễn Danny Boyle từng chia sẻ một trong những lý do ông nhận lời thực hiện lễ khai mạc là vì cha ông, vốn rất mê thể thao, đặc biệt là các cuộc tranh tài ở Olympic. Tiếc là cha ông đã qua đời 18 tháng trước, không kịp chứng kiến Ngày khai mạc kỳ Olympic lần thứ 30 cũng chính là ngày sinh nhật của cha ông. Thế nên, đạo diễn Danny Boyle đã mang theo hình của cha mình trong ngày hôm qua, và ông cũng đề nghị những người tham gia mang theo hình ảnh người thân đã qua đời của mình khi đến sân Olympic. Khoảnh khắc nhớ lại những người đã mất là một trong nhiều thời điểm xúc động của buổi lễ.

Lễ khai mạc London 2012 không có sự tiếc thương đối với quá khứ, cũng không có một viễn cảnh táo bạo về tương lai đầy thách đố, thay vào đó, là một chân dung có một chút gì điên loạn của một đất nước đã thay đổi rất nhiều kể từ lần tổ chức Thế vận hội năm 1948. Dẫu vậy, lễ khai mạc vẫn được đánh giá là một siêu phẩm của thế giới. Còn trong tâm trí hàng triệu trẻ em trên thế giới - những người chủ của tương lai, thì Lễ khai mạc Olympic 2012 là thời điểm duy nhất mà cô trông trẻ Mary Poppins đánh bại chúa tể hắc ám Voldermort.

Tố Loan

