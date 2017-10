Lê Nguyệt Minh đoạt áo vàng lẫn áo xanh

(TNO) Tay đua đội Eximbank TP.HCM Lê Nguyệt Minh xuất sắc đoạt chiếc áo vàng từ tay Hồ Huỳnh Vạn An sau chặng 3 giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa, diễn ra hôm nay từ TP.Phan Rang đi TP.Nha Trang dài 108 km.

>> Kết nối đam mê xe đạp



Các cua rơ đua trong mưa - Ảnh: Dư Hải

Lộ trình ngắn nhưng đây lại là chặng đua không kém phần gian khổ khi các cua rơ phải liên tục thi đấu trong mưa trong gần suốt hành trình đua.

Cơn mưa dai dẳng khiến các tay đua ướt sũng, mặt mũi lấm lem nhưng vẫn bung sức tấn công khiến chặng đua trở nên hấp dẫn. Đi được khoảng 20 km, một nhóm 5 tay đua bắt đầu vượt lên, trong số này có Châu Hồng Hậu (Quân khu 7), tay đua đang tạm xếp hạng nhì trên bảng tổng sắp, chỉ kém áo vàng Hồ Huỳnh Vạn An của Bảo vệ thực vật An Giang đúng 1 giây. Chính vì thế, ê kíp An Giang ra sức kéo đoàn để rượt đuổi nhóm đầu và bắt lại khi đoàn đua đi được hơn nửa chặng đường.

Lúc này, tay đua Tăng Trí Hùng của đội ADC Truyền hình Vĩnh Long 1 một mình một ngựa bứt phá, vượt lên dẫn đầu đoàn đua - có lúc khoảng cách với đoàn đông phía sau lên đến hơn 1 phút. Tuy nhiên, ê kíp Eximbank TP.HCM cùng với An Giang đã nỗ lực kéo đoàn bám đuổi và bắt kịp Tăng Trí Hùng khi còn cách đích 3 km, cùng nhau đưa đoàn đua về đích.

Các tay đua đã tạo nên màn nước rút hấp dẫn ngay tại đích đến. Với với những guồng chân mạnh mẽ, Hà Thanh Tâm (Gạo Vĩnh Bình An Giang) đã xuất sắc cán mức đầu tiên với thành tích 2 giờ 56 phút 55 giây (tốc độ trung bình 36, 627 km/giờ). Về nhì và ba lần lượt là Đỗ Tuấn Anh và Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp).



Nỗ lực bứt phá ở đích đến - Ảnh: Hoàng Hùng

Thế nhưng sự thay đổi lớn nhất lại đến từ Lê Nguyệt Minh khi tay đua này đầy nỗ lực cán đích hạng 4. Thành tích này giúp Nguyệt Minh được thưởng 3 giây để vươn lên đồng giờ với áo vàng Hồ Huỳnh Vạn An. Nhờ hơn hiệu số phụ là tổng hạng nên Nguyệt Minh chính thức đoạt áo vàng từ tay đối thủ. Không những thế, tay đua này còn bảo vệ được danh hiệu áo xanh - vua nước rút của mình trong suốt 3 chặng đấu.

Ngày mai, diễn ra chặng thứ 4 từ TP.Nha Trang lên TP.Đà Lạt với lộ trình 99 km. Đường đua không dài nhưng được đánh giá là gian khổ nhất khi các tay đua phải chinh phục đèo Khánh Lê dài đến gần 30 km ở độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển.

Đây là chặng đua hứa hẹn có nhiều xáo trộn trên bảng tổng sắp cá nhân lẫn đồng đội cũng là chặng đua xác định danh hiệu áo đỏ - vua leo núi.

Quỳnh Anh