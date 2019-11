Lê Quang Liêm xếp hạng tư chung cuộc Grand Chess Tour Romania

Võ sĩ người Philippines Joshua “The Passion” Pacio có màn trình diễn đầy ấn tượng trước người đồng hương Rene Catalan để bảo vệ thành công đai vô địch thể giới hạng strawweight ở đấu trường võ thuật đối kháng lớn nhất châu Á (ONE Championship) tại sự kiện ONE: MASTERS OF FATE diễn ra ở Manila, Philippines tối 8.11.