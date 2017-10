Lê Văn Duẩn bị tước ngôi thắng chặng

(TNO) Tuyển thủ xe đạp quốc gia trong màu áo CLB Eximbank TP.HCM Lê Văn Duẩn bị ban trọng tài giải xe đạp Đồng bằng sông Cửu Long tước ngôi thắng chặng 5 từ Cà Mau về Sóc Trăng dài 118 km diễn ra hôm nay, 16.8.

Lê Văn Duẩn (58) tung nước rút về đích - Ảnh: Dương Thu

Chặng đua diễn ra không nhiều đột phá khi các tay đua Bảo vệ thực vật (BVTV) Sài Gòn làm chủ đường đua, bảo vệ danh hiệu áo vàng cho Trương Nguyễn Thanh Nhân.

Do đoàn đua về chung tốp đông nên tại đích đến người hâm mộ được chứng kiến màn so kè nước rút giữa các “vua nước rút” như Lê Văn Duẩn, Trần Văn Quyền (Quân khu 7), Ivan Dominguez (Tru Cycling, Mỹ), Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang… Với pha bức tốc mạnh mẽ, Lê Văn Duẩn qua mặt các đối thủ đoạt ngôi thắng chặng.

Tuy nhiên ở kết quả công bố sau đó, ban trọng tài ra quyết định phạt Lê Văn Duẩn xếp hạng cuối tốp vì cho rằng tay đua này đã phạm luật khi ép Trần Văn Quyền trong khi rút.

Một thành viên ban trọng tài cho biết, sau khi xem đi xem lại băng ghi hình tại đích đến, ban trọng tài đi đến quyết định không công nhận ngôi thắng chặng của Lê Văn Duẩn vì đã ép Trần Văn Quyền. Trong khi đó Lê Văn Duẩn cho biết khi tung nước rút anh có lợi thế hơn, thoải mái rút thắng Trần Văn Quyền chứ không ép đối thủ.

HLV Đỗ Thành Đạt (Eximbank TP.HCM) cho biết đã gửi đơn khiếu nại lên BTC, ban trọng tài giải bởi Lê Văn Duẩn không cố ý ép Trần Văn Quyền khi rút về đích.

Chiều cùng ngày, ban trọng tài quyết định bảo lưu kết quả phạt Lê Văn Duẩn sau khi nhóm họp xem xét đơn khiếu nại của ban huấn luyện đội Eximbank TP.HCM.

