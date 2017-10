Lê Văn Duẩn xứng danh Vua nước rút

(TNO) Tuyển thủ quốc gia tranh tài trong màu áo Suntek Sao Việt TP.HCM Lê Văn Duẩn lại là 'ông vua' ở đích đến khi giành chiến thắng ở chặng 5 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2014 diễn ra sáng nay với lộ trình vòng quanh TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Lê Văn Duẩn xuất sắc tung nước rút về đích đầu tiên - Ảnh: Khả Hòa

Đường đua ngắn (chỉ 50 km) lại diễn ra trên đường bằng là cợ hội để các tay đua phô diễn tốc độ. Nhiều cuộc rượt đuổi diễn ra hấp dẫn trên đường đua khiến tốc độ có lúc lên trên 50 km/giờ.

Ê kíp Suntek Sao Việt TP.HCM chủ động kéo đoàn đua về chung tốp đông để tận dụng lợi thế nước rút của Lê Văn Duẩn và tay đua này không làm các đồng đội thất vọng khi cán đích đầu tiên. Đây là ngôi thắng chặng thứ 3 của chàng cua rơ quê Hóc Môn (TP.HCM) tại giải. Tiếc là anh không còn cơ hội tranh chấp áo xanh chung cuộc do đã bị loại khỏi cuộc đua đến danh hiệu này sau sự cố ở chặng 2.

Người em ruột của Lê Văn Duẩn là Lê Nguyệt Minh cũng xuất sắc không kém khi cán đích hạng nhì. Tay đua 22 tuổi này ngày càng hoàn thiện ở khâu nước rút và nếu luyện tập chăm chỉ, anh sẽ là niềm hy vọng mới của làng xe đạp Việt Nam.

Do chỉ còn 12 tay đua tranh chấp các danh hiệu cá nhân nên chỉ cần về trong tốp đông, Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang) không khó bảo vệ danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh sau 5 chặng.

Ngày mai, giải sẽ tiếp tục với chặng 6 từ Phan Rang đi Nha Trang với lộ trình 97 km.

Hoàng Quỳnh

