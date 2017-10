Lewis Hamilton ôm mộng thành ca sĩ

(TNO) Ngôi sao làng đua xe Thể thức 1 (F1) Lewis Hamilton đang cân nhắc khả năng lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc.

Hamilton chuẩn bị cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc của chính anh - Ảnh: AFP

Theo báo The Sun, nhà vô địch thế giới mùa giải 2014 đang tiến hành đàm phán với công ty giải trí nổi tiếng Roc Nation, do "đại gia" làng showbiz Jay Z sáng lập, để cho ra mắt nhiều bài hát do chính bản thân Lewis Hamilton thu âm cùng nhiều nhà sản xuất hàng đầu. Được biết, tay đua người Anh rất nghiêm túc với dự án này.

"Lewis đã nói chuyện với nhiều nhân vật trong ngàng công nghiệp âm nhạc về dự án âm nhạc của mình, trong đó bao gồm đội ngũ của Roc Nation. Nhiều khả năng trong thời gian ngắn tới, Lewis sẽ cho ra mắt trên thị trường các sản phẩm là những bài hát do chính anh trình bày", một nguồn tin tiết lộ với báo The Sun.

Theo The Sun, Lewis Hamilton dành rất nhiều thời gian để làm việc ở phòng thu âm cùng nhiều đối tác lớn. Theo đó, tay đua nổi tiếng người Anh có hẳn một phòng thu âm ở nhà, đồng thời đã làm việc với nhà sản xuất Rodney Jerkins, từng góp phần tạo nên những bài hát hàng đầu cho Lady Gaga và nam ca sĩ quá cố Michael Jackson.

Hamilton tiết lộ việc xây phòng thu âm ở nhà là để thuận tiện cho bạn gái Nicole Scherzinger làm việc khi nữ ca sĩ này không phải cất công trở về Los Angeles thực hiện các dự án âm nhạc. Tuy nhiên, giờ thì phòng thu âm đã bị chiếm lĩnh bởi chính Hamilton khi nữ ca sĩ Nicole chia tay với anh hồi tháng trước.

Đức Trường

