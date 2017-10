“Tôi không tưởng tượng được sự vận hành lối chơi của tuyển VN lại kém như thế. Từng vị trí không có sức bật khiến lối đá không có hồn. Trạng thái tâm lý căng cứng là một phần, nhưng cái chính là tôi nghĩ tuyển VN đã không có giải pháp hữu hiệu để phá lối chơi đeo sát, phòng thủ nhiều tầng của Myanmar. Khi thế công bế tắc như vậy, hàng thủ bị áp lực ngược lại là chuyện trước sau gì cũng đến, nên các sai sót của Minh Đức hay sự lúng túng của các vị trí khác là tất yếu. May là chỉ lọt 1 bàn chứ đúng ra VN còn có thể thua thêm. Cách thể hiện này rất đáng lo vì sẽ không dễ đá với Philippines, một đội không chỉ đá rát như Myanmar mà còn có thể hình cao to, tranh chấp khỏe và luôn có những đột biến trong lối chơi như cách họ đã chiến đấu khi thua sát nút Thái Lan. Tôi nghĩ tuyển VN bây giờ phải củng cố tinh thần, tạo cho mình một sự hưng phấn cần thiết để tìm cách phá lối chơi của Philippines chứ không nên rề rà như trận rồi. Muốn vậy phải đá nhanh, sắc nét trong việc tận dụng cơ hội như Thái Lan đã làm thì may ra mới không đánh mất thế trận về tay đối phương”.

Ông Nguyễn Văn Vinh - nguyên Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL "Đội tuyển đá thiếu hẳn bản sắc. Thế thủ chập chờn, tiền vệ đông nhưng không tinh, còn Công Vinh chưa để lại chút ấn tượng nào vì không tạo được sức tì đè, chưa tự mình tạo ra được sự lôi kéo đủ phá bức tường phòng thủ Myanmar tạo cơ hội cho tuyến 2. Tôi cảm giác tuyển VN chỉ đá tốt ở biên trái với Quốc Anh rất xông xáo, nhưng anh lại có phần nôn nóng. Vai trò của Phan Thanh Hưng đúng là không thể đá trụ tốt vì không có sức mạnh để càn quét trước hàng thủ, tạo vành đai cho Gia Từ và Minh Đức. Thật sự tuyển VN lần này có vẻ không mạnh bằng những lần trước vì đá không hay, không mạnh mẽ. Tôi hy vọng đây chỉ là trục trặc ban đầu để đội tuyển tìm lại chính niềm tin cho mình ở trận gặp Philippines. Bằng không, cánh cửa sẽ khép lại với chúng ta vì trận cuối đá với Thái Lan sẽ khó thắng nổi chủ nhà". Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành - từng làm trợ lý HLV đội tuyển "Quá buồn khi thấy đội tuyển đá dưới sức như vậy. Xem mà ruột gan cứ rã rời vì đội tuyển không hiểu sao lại chơi như những người mất hồn. Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho thời tiết vì lối đá của chúng ta mong manh quá, nhiều vị trí không thể hiện được đẳng cấp. Tôi cho rằng chỉ cần đá như trận gặp Malaysia vừa qua cũng đủ sức vượt qua Myanmar rồi. Nhưng tuyển VN đã không làm được, trái lại bộc lộ quá nhiều sơ hở trong phòng thủ cũng như sự đơn điệu trong tấn công. Không biết nỗi lo này có kịp khỏa lấp ở trận gặp Philippines hay không?". HLV Đinh Văn Dũng - đội tuyển U.22 VN

