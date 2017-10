Lo ngại “người không chân” Pistorius tự vẫn tại nơi giam giữ

* Kế hoạch giết bạn gái đã được Pistorius chuẩn bị trước?

(TNO) Hôm nay (16.2), một nguồn tin từ truyền thông Nam Phi tiết lộ cảnh sát Pretoria sẽ “ăn ngủ” cùng “người không chân” Oscar Pistorius tại nơi giam giữ, khi lo ngại người hùng thể thao trên tự vẫn do suy sụp sau phiên điều trần về vụ bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp.

Pistorius tỏ ra suy sụp về tinh thần trong phiên điều trần hôm 15.2 - Ảnh: Reuters

Theo Sport Mail, cảnh sát đã lên một kế hoạch đặc biệt để theo dõi Pistorius trước nguy cơ anh này có thể tìm đến cái chết tại nhà tù thuộc đồn cảnh sát Brooklyn nhằm giải thoát nỗi đau và sự ám ảnh giết người tình, khi tỏ ra mất bình tĩnh và khả năng kiểm soát bản thân ở phiên điều trần hôm 15.2 ở tòa án Pretoria.

Ở phiên điều trần nói trên, Pistorius khiến nhiều người tham dự không khỏi chạnh lòng khi cúi đầu khóc nấc, tay chân run lẩy bẩy trước lập luận công tố viên cáo buộc anh về tội giết người có chủ đích. Suốt phiên điều trần kéo dài 40 phút, Pistorius hoàn toàn im lặng, trong khi luật sự biện hộ cho VĐV này từ chối mọi cáo buộc giết người có chủ đích. Dẫu vậy, do tính chất của vụ án, cơ quan truy tố đã bác bỏ việc bảo lãnh tại ngoại cho Pistorius trước khi cuộc điều tra kết thúc.

Một nguồn tin từ Nam Phi tiết lộ, Pistorius vẫn khẳng định mình vô tội, nhưng thừa nhận việc anh có cảm giác đang rơi xuống địa ngục và phải vật lộn với cảm xúc của mình. Báo giới Nam Phi nhận định, ngoài nỗi ám ảnh giết bạn gái, VĐV khuyết tật 26 tuổi càng suy sụp tinh thần hơn bởi phải sống chung với những tên tội phạm tại nơi giam giữ cho đến ngày 19.2.

Nỗi lo ngại Pistorius có thể tìm đến cái chết bằng cách tự vẫn càng tăng cao sau khi anh trai của VĐV này là Carl Pistorius bày tỏ sự lo lắng tột độ sau khi thăm em trai ở nơi giam giữ. “Oscar rất buồn, buồn thê thảm. Cả gia đình chúng tôi đang bị sốc nặng. Oscar vẫn đang làm việc với cảnh sát và chúng tôi chưa thể trò chuyện với nhau”, Carl Pistorius nói với tờ Beeld.

Cũng trong hôm 15.2, nhân viên bảo vệ an ninh của khu biệt thự Silver Lakes Golf, nơi xảy ra vụ án, đã được triệu tập để hợp tác điều tra với cảnh sát. Tờ Beeld cho biết một nhân viên bảo vệ tên Denise Beukes thừa nhận một hàng xóm của Pistorius (xin được giấu tên) ban đầu đã báo với lực lượng an ninh Silver Lakes Golf do nghe thấy những tiếng cãi vã, la lớn.

Người hàng xóm trên sau đó tiếp tục thực hiện cuộc gọi thứ 2 cho cảnh sát sau những tiếng súng liên tiếp. Trong khi đó, sau khi thực hiện các bước kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết Pistorius và Steenkamp không mắc bệnh gì về tâm lý cũng như mất kiểm soát do uống bia rượu.

Những lời khai của nhân chứng và điều tra ban đầu cho biết cô người mẫu 29 tuổi tóc vàng Steenkamp bị bắn 4 phát ở đầu, ngực, xương chậu và bàn tay từ phía sau cánh cửa phòng tắm trong nhà riêng của Pistorius, một căn biệt thự sang trọng có 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm và 4 nhà để xe.

Kế hoạch giết bạn gái đã được Pistorius chuẩn bị trước? Hôm 16.2, một nguồn tin từ tờ Beeld tiết lộ vụ án giết bạn gái của Pistorius đang được điều tra theo nhiều hướng, trong đó không loại bỏ khả năng vụ nổ súng đã được VĐV này lên kế hoạch từ trước. Tờ báo này còn cho hay nghi vấn trên là một trong những nguyên nhân khiến cơ quan truy tố Nam Phi bác bỏ việc bảo lãnh tại ngoại đối với Pistorius cho đến trước ngày 19.2 để chờ điều tra. Một nguồn tin từ tòa án Pretoria, nhiều khả năng phiên tòa sẽ được mở vào ngày 18.2 nhưng vẫn còn tùy thuộc vào kết quả điều tra.

