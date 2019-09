Loic Desriac độc diễn chiếm áo vàng giải xe đạp quốc tế VTV

Chặng đua này có lộ trình chỉ 8,6 km với ưu thế cho những tay đua có sức mạnh lẫn tốc độ. Loic Desriac cho thấy mình là tay đua toàn diện với màn độc diễn về đích sau 10 phút 38 giây 12 (tốc độ trung bình 48,518 km/giờ).

Loic Desriac có chặng đua ấn tượng, đoạt áo vàng Võ Hoài Huy

Thành tích này giúp Loic Desriac vươn lên giữ áo vàng của đồng đội Jordan Parra vốn bị bể bánh xe khi cách đích 2 km nên thành tích không như ý. Ngoại binh đến từ Colombia này vẫn giữ danh hiệu áo xanh-vua nước rút.

Loic Desriac (giữa) ăn mừng chiến thắng Võ Hoài Huy

Ở chặng đua này, các tuyển thủ xe đạp Việt Nam Trịnh Đức Tâm, Quàng Văn Cường, Mai Nguyễn Hưng cũng để lại ấn tượng. Đức Tâm (Tập đoàn Lộc trời An Giang) hạng nhì với thành tích 10 phút 51 giây 36. Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời An Giang) hạng tư với thành tích 10 phút 53 giây 77 đồng thời đoạt danh hiệu áo trắng từ tay Nguyễn Tuấn Vũ (Anh văn hội Việt Mỹ TP.HCM). Nguyễn Hưng (Anh văn hội Việt Mỹ TP.HCM) hạng sáu với thành tích 11 phút 02 giây 92. Sau 4 chặng, Đức Tâm chỉ kém Loic Desriac 6 giây trong cuộc đua áo vàng, Quàng Văn Cường kém 16 giây.

Quàng Văn Cường đoạt áo trắng và cùng đội Tập đoàn Lộc trời An Giang lên ngôi nhất đồng đội Võ Hoài Huy

Sự xuất sắc của Đức Tâm, Văn Cường cũng giúp Tập đoàn Lộc trời An Giang vươn lên dẫn đầu dan hiệu đồng đội, tạo khoảng cách 12 giây so với Bike Life Đồng Nai, 30 giây so với Anh văn hội Việt Mỹ TP.HCM.

Ngày mai diễn ra chặng đua thứ 5 Hà Tĩnh-Quảng Bình với lộ trình thi đấu 139 km cũng là chặng đua xác định tay đua đầu tiên mặc áo chấm đỏ-vua leo núi khi chinh phục đèo Ngang.