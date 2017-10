London cất tiếng hát tạm biệt Olympic 2012

(TNO) Sau 17 ngày tranh tài sôi nổi, Olympic 2012 đã khép lại bằng một "Bản giao hưởng nước Anh". Khán giả khắp thế giới đã được chứng kiến một lễ bế mạc ngập tràn sắc màu âm nhạc đặc trưng của xứ sở sương mù.

Hoàng tử Harry (giữa) cùng chủ tịch IOC Jacques Rogge (trái) tham dự lễ bế mạc Olympic 2012 - Ảnh: Reuters

Buổi lễ bế mạc Olympic 2012 được đạo diễn nghệ thuật Kim Gavin gọi là bữa tiệc âm nhạc lớn nhất. "London đang gọi tất cả mọi người đến tham dự bữa tiệc", đạo diễn Gavin đã nói trước khi lễ bế mạc diễn ra.

Sân vận động Olympic đã được trang hoàng thành hình của lá cờ của Vương quốc Anh. Đại diện cho Hoàng gia Anh tại buổi lễ bế mạc là hoàng tử Harry cùng Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Jacques Rogge và rất nhiều khách VIP.



Diễn viên Timothy Spall tái hiện những lời phát biểu hùng hồn của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill - Ảnh: Reuters

Buổi lễ khai mạc bắt đầu bằng hình ảnh hàng ngày của London, luôn bận rộn từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt. Ca sỹ Emeli Sande mở đầu cho chương trình bằng ca khúc nổi tiếng Read all about it. Tiếp đó là màn tái hiện những lời phát biểu hùng hồn của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, do diễn viên Timothy Spall thể hiện. Spall từng đóng vai trò tương tự trong bộ phim giành giải Oscar mang tên The King’s Speech.

Đúng như những gì đạo diễn Gavin đã nói, khán giả trên khắp thế giới đã được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với sự xuất hiện của các ca sỹ và ban nhạc nổi tiếng như Massed Bands, Pet Shop Boys, One Direction, Ray Davies, Jessie J, Queen...



Màn trình diễn ấn tượng của Pet Shop Boys - Ảnh: Reuters

Không giống như lễ khai mạc, các đoàn thể thao tham dự lễ bế mạc không đi riêng lẻ vào sân vận động mà hòa thành một. Ngay sau khi vận động viên của 204 đoàn thể thao vào sân, Elbow đã trình diễn các ca khúc One Day Like This và Open Arms.

Tất cả các vận động viên đã hòa mình vào một lễ hội âm nhạc khổng lồ. Dường như không còn khoảng cách giữa họ, những người mà cách đây chưa lâu vẫn còn là đối thủ của nhau trên sân đấu thể thao.



Tất cả các vận động viên đã hòa mình vào lễ hội âm nhạc khổng lồ - Ảnh: Reuters

Xen kẽ với các chương trình trình diễn âm nhạc là những hình ảnh đáng nhớ của Olympic vừa diễn ra. Khán giả trên khắp thế giới đã có dịp xem lại những hình ảnh xúc động thể hiện tinh thần thi đấu hết mình theo đúng tinh thần Olympic của các vận động viên.

Đã thành truyền thống tại các kỳ thế vận hội, các vận động viên giành huy chương môn marathon được vinh danh trong lễ bế mạc. Những người có vinh dự như vậy tại kỳ Olympic này là Stephen Kiprotich (Uganda, huy chương vàng), Abel Kirui (Kenya, huy chương bạc) và Kipsang Wilson Kiprotich (Kenya, huy chương đồng).



Lễ vinh danh các vận động viên giành chiến thắng ở nội dung marathon - Ảnh: Reuters

Trong suốt 50 qua, nhạc pop là một trong những sản phẩm thành công nhất của nước Anh. Chính vì vậy, khán giả cùng các vận động viên có mặt tại sân Olympic đã tỏ ra rất hào hứng khi được thưởng thức lại những bản nhạc bất hủ như Imagine của The Beatles, Freedom 90 của George Michael hay màn trình diễn được chờ đợi của ban nhạc nữ nổi tiếng một thời Spice Girls.

Không chỉ có âm nhạc, nước Anh còn là một trung tâm thời trang lớn của thế giới. Do đó, không ngạc nhiên khi trên sân khấu của lễ bế mạc Olympic 2012 xuất hiện màn trình diễn của các siêu mẫu nổi tiếng của nước Anh như Kate Moss hay Naomi Campbell.



Siêu mẫu Naomi Campbell trình diễn trong lễ bế mạc - Ảnh: Reuters

Bên cạnh các ngôi sao nổi tiếng còn có hơn 4.100 nghệ sỹ tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc. Tất cả đã làm nên một lễ hội âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa hoành tráng, gây ấn tượng mạnh với thế giới.

Sau những màn trình diễn, lá cờ Olympic được hạ xuống. Thị trưởng thành phố London, ông Boris Johnson trao lá cờ lại cho chủ tịch IOC Jacques Rogge và rồi nó được chuyển giao cho Eduardo Paeds, thị trưởng thành phố Rio de Janeiro. Theo truyền thống, mỗi người cầm cờ sẽ vẫy 4 lần. Như vậy là Olympic đã chính thức được chuyển giao cho Brazil, chủ nhà của Thế vận hội năm 2016.



Thị trưởng Rio de Janeiro Eduardo Paeds nhận lá cờ Olympic - Ảnh: Reuters

Tiếp đó, nước chủ nhà của kỳ Olympic sắp tới đã ra mắt bàn các màn trình diễn mang đặc trưng của mình. Một lễ hội carnaval thu nhỏ đã được tái hiện ngay tại London với những vũ điệu sôi động như lời hứa hẹn của Brazil rằng họ cũng sẽ nỗ lực tổ chức một kỳ Olympic thành công.

Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của thể thao Brazil là "Vua bóng đá" Pele cũng đã xuất hiện trên sân khấu để mừng cho sự kiện quê nhà đăng cai Olympic.



Lễ hội carnaval được tái hiện ngay tại London - Ảnh: Reuters

Sau màn trình diễn của các nghệ sỹ Brazil là các bài phát biểu bế mạc của chủ tịch Ủy ban tổ chức Olympic 2012 Sebastian Coe và chủ tịch IOC Jacques Rogge.

Nếu như việc thắp sáng đài lửa trong lễ khai mạc gây ngạc nhiên cho nhiều người thì lễ tắt đài lửa cũng được thực hiện hết sức ấn tượng. Nghệ sỹ Darcey Bussell từ từ bay từ trên cao xuống trong trang phục của phượng hoàng. Cô đáp xuống sân khấu và cùng các vũ công trong vũ đoàn ballet Hoàng gia Anh trình diễn vũ điệu mang tên Tinh thần của ngọn lửa.



Đài lửa dần tắt, báo hiệu những ngày tranh tài tại Olympic 2012 chính thức kết thúc - Ảnh: Reuters

Khi màn trình diễn này kết thúc cũng là lúc đài lửa Olympic dần dần tắt, báo hiệu những ngày tranh tài tại Thế vận hội 2012 chính thức kết thúc. Tạm biệt London, hẹn gặp lại ở Rio de Janeiro vào 4 năm tới.

Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc 1. Mỹ (46 HCV, 29 HCB, 29 HCĐ) 2. Trung Quốc (38 HCV, 27 HCB, 22 HCĐ) 3. Vương quốc Anh (29 HCV, 17 HCB, 19 HCĐ) 4. Nga (24 HCV, 25 HCB, 33 HCĐ) 5. Hàn Quốc (13 HCV, 8 HCB, 7 HCĐ)

Tân Lam