London Marathon ám ảnh trước giờ “G”

(TNO) Cuộc thi London Marathon, ngày 21.4, sẽ diễn ra trong bối cảnh được bảo vệ vành đai an ninh chặt kín bao quanh các địa điểm thi đấu, bên cạnh việc gia tăng cảnh báo nhằm tránh rơi vào thảm kịch như ở cuộc thi Boston Marathon (Mỹ).

Nhà vô địch Olympic Mo Farah sẽ tham dự London Marathon - Ảnh: Reuters

Vụ nổ kép ở Boston Marathon hôm 15.4 (khiến 3 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương) đã đẩy cuộc thi tương tự ở London vào nỗi lo ngại sâu sắc về an ninh. Vì vậy, để trấn an 37.000 vận động viên (VĐV) và nửa triệu khán giả sẽ đứng dài 2 bên đường, các biện pháp an ninh được tăng cường đến mức tối đa.

Theo đó, cảnh sát sẽ tuần tra ở các tuyến đường bên sông Thames và các công trình biểu tượng của thủ đô như Tower Bridge, Nhà Quốc hội, Cung điện Buckingham... khi thủ phạm gây ra vụ thảm sát ở Boston Marathon vẫn chưa được xác định. Chính phủ Anh cũng phải đưa ra tuyên bố về việc tăng cường an ninh và hứa đảm bảo an toàn cho tất cả những người tham gia sự kiện vào ngày 21.4.

“London Marathon là một sự kiện diễn ra hằng năm và ban tổ chức đã bố trí, sắp xếp chặt chẽ an ninh ở các địa điểm thi đấu. Cảnh sát đã xem xét cách sắp xếp của họ và tiến hành điểu chỉnh một số để đảm bảo an toàn tối đa cho sự kiện”, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May tuyên bố.

Dẫu vậy, nỗi ám ảnh về vụ nổ bom đẫm máu ở Boston sẽ khó làm nguôi nỗi lo trong tâm trí những người có mặt ở London Marathon, nhất là việc sự kiện sẽ giành 30 giây để tưởng nhớ các nạn nhân ở Mỹ. VĐV cũng được khuyến khích đeo băng đen, đồng thời sẽ trích một số tiền thưởng để ủng hộ các nạn nhân ở Boston Marathon.



Nhà vô địch Olympic Tiki Gelana lo ngại sẽ tái diễn vụ khủng bố như ở Boston - Ảnh: Reuters

Nữ VĐV Tiki Gelana của Ethiopia, người giành chiến thắng ở cuộc thi marathon tại Olympic 2012, thừa nhận rằng cô sẽ khó mà tập trung tâm trí trong cuộc thi sau khi chứng kiến những cảnh đau lòng ở Boston.

“Bây giờ mọi chuyện không dễ dàng để tập trung thi đấu bởi bạn cũng là một con người và sẽ cảm thấy luyến tiếc, lo lắng với những gì đã xảy ra. Nhưng tôi vẫn ở đây bởi tôi là một VĐV và London Marathon là một trong những cuộc thi lớn nhất thế giới”, Tiki Gelana nói với Reuters.

Trên thực tế, London Marathon lo sợ là điều hiển nhiên bởi cuộc thi còn có sự tham gia của nhiều nhân vật quan trọng và các ngôi sao điền kinh thế giới.

Thái tử Anh Harry sẽ có mặt phát biểu và thi đấu, cùng với các nhà vô địch thế giới như Mo Farah (huy chương vàng 5.000m và 10.000m ở Olympic 2012), Patrick Makau của Kenya (người đang giữ kỷ lục chạy marathon thế giới), đội trưởng tuyển cricket của Anh Andrew Strauss...

