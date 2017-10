Mặc váy thi đấu: ý kiến khác nhau

Quy định mới này đã tạo nên một làn sóng tranh luận của những người trong cuộc.

Theo bà Huỳnh Ngọc Liên - phó chủ tịch Liên đoàn Cầu lông TP.HCM, đây là một trong những cách thức BWF tự làm mới mình. Cách nay vài năm, BWF cũng đưa ra quy định không cho phép VĐV nữ mặc quần soóc có chiều dài quá 40cm để tôn vinh những đôi chân thon thả của phái đẹp. Thoạt đầu quy định này gặp phải phản ứng khá gay gắt của các nữ VĐV. Dù vậy, đến nay tất cả đều tuân thủ triệt để. Thậm chí Anh, Nhật, Hàn Quốc... đã thiết kế váy thi đấu cho nữ VĐV của mình.



Tay vợt Reiko Shiota (Nhật) với trang phục váy thi đấu tại Giải cầu lông VN mở rộng 2011 - Ảnh: Trung Dân

Giải thích lý do đưa ra quy định mới này, BWF cho rằng điều này có lợi cho cầu lông bởi nữ VĐV mặc váy ngắn sẽ làm tôn các đường nét hấp dẫn, nữ tính tương tự ở môn quần vợt. Qua đó tạo thêm sức hút với khán giả, đặc biệt là khán giả nam. Tuy chỉ thử nghiệm ở các giải trong hệ thống Grand Prix và Super Series nhưng quy định này lại một lần nữa gây ra tranh luận.

Nhật báo Daily News & Analysis (Ấn Độ) cho mở diễn đàn mang tên “Bạn có nghĩ buộc các tay vợt nữ mặc váy sẽ khiến cầu lông trở nên hấp dẫn hơn?”. Tay vợt nữ người Ấn Độ Jwala Gutta đã lên tiếng phản đối khi cho rằng: “Những gì khiến cầu lông hấp dẫn hơn đều đáng được hoan nghênh. Nhưng theo tôi, không thể ép buộc mọi người đều phải mặc váy bởi nó phụ thuộc sở thích của mỗi cá nhân. Nếu cảm thấy thoải mái họ sẽ mặc, còn không thì thôi đừng nên miễn cưỡng”. Theo tay vợt 25 tuổi Lilyana Natsir (Indonesia): “Tôi không thích quy định này vì nó không thích hợp, nhất là với tay vợt nữ ở những đất nước Hồi giáo”.

Tuy nhiên, người ủng hộ quy định cũng không ít. Viết trên Facebook của mình, tay vợt nữ số 4 thế giới Saina Nehwal (Ấn Độ) cho rằng quyết định này sẽ khiến các tay vợt cầu lông trở nên hấp dẫn và quyến rũ, giống như Maria Sharapova hoặc Anna Ivanovic ở môn quần vợt nữ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tay vợt từng đoạt chức vô địch quốc gia Nguyễn Thị Bình Thơ nói: “Tôi chưa từng mặc váy thi đấu bao giờ. Nhưng nếu BWF quy định, tôi rất ủng hộ bởi đây không phải chuyện to tát. Theo tôi, mục đích cuối cùng của BWF vẫn là muốn cầu lông phát triển. Hơn nữa, trang phục đẹp cũng là cách tôn trọng khán giả”. Bạn đọc lamlang@... cũng cho rằng đây là một quyết định hay: “Không có lý do gì phản đối cả. Không thể nói cầu lông là môn thể thao vận động nhiều nên không thể mặc váy, bởi nếu so với quần vợt, cầu lông không là gì cả. Một quyết định hay của BWF”.

Theo Tuổi Trẻ