Mafia thao túng thể thao: Bí mật đen tối của Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ

Sự hào nhoáng và giàu có của NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) trở thành “miếng mồi ngon” cho các băng đảng mafia thao túng dàn xếp kết quả bằng những thủ đoạn sặc mùi bạo lực.

Trọng tài Tim Donaghy - Ảnh: DAILY NEWS Trọng tài Tim Donaghy - Ảnh: DAILY NEWS

Vụ án Tim Donaghy

Tim Donaghy là trọng tài chuyên nghiệp của NBA trong 13 năm (1994 - 2007). Tuy nhiên, Donaghy lại trở thành nhân vật nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử bóng rổ thế giới nói chung và Mỹ nói riêng, bởi thành tích bất hảo của mình bên ngoài sân đấu. Năm 2008, vị trọng tài đến từ Pennsylvania bị tuyên án 11 tháng tù về tội dàn xếp kết quả nhiều trận đấu ở NBA từ năm 2005 - 2007, dưới sự thao túng của băng đảng Gambino khét tiếng ở New York và Las Vegas. Sau khi ra tù vào tháng 4.2009, Donaghy đã công khai tiết lộ những mảng tối của NBA có sự nhúng tay của mafia làm chao đảo giải đấu bóng rổ danh tiếng nhất thế giới. Những bí mật đen tối ở NBA được phơi bày với báo chí Mỹ và trong cuốn hồi ký Blowing the Whistle: The Culture of Fraud in the NBA của cựu trọng tài 48 tuổi.

Trong thời gian cầm còi, Donaghy vốn là một “con chiên” cá cược bóng rổ, môn thể thao mà ông là người “cầm cân nảy mực”. Suốt quá trình chơi trò “đỏ đen”, con bạc Donaghy đã thắng 75% trong tất cả số lần đặt cược. Theo Donaghy, sở dĩ các lần đặt cược vào điểm chấp giữa các đội bóng của ông hầu hết đều thắng là do biết được mối quan hệ không lành mạnh trong NBA. Donaghy nắm bắt được chiều hướng kết quả thông qua mối quan hệ ngầm giữa hệ thống trọng tài quốc gia với VĐV, HLV và chủ sở hữu các đội bóng. “Thành tích cá biệt” trên các hãng cá cược của Donaghy đến tai của mafia và vị cựu trọng tài bị ép phải hợp tác. “Họ (mafia) chỉ yêu cầu tôi cung cấp những lựa chọn đặt cược, nếu không sẽ có ai đó đến thăm vợ con tôi ở Florida”, Donaghy cho biết.

Tuy vậy, sự hợp tác của Donaghy và mafia không những dừng ở việc cung cấp thông tin từ nội bộ mà bản thân vị trọng tài này cũng bị thao túng trong việc “bẻ còi” dàn xếp kết quả nhiều trận đấu. Không lâu sau, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt đầu vào cuộc sau khi phát hiện hàng triệu USD tiền thắng cược đều đặn chảy vào tài khoản của các băng đảng tội phạm. Thế nhưng dù chỉ được trả 2.000 USD trong quá trình phục vụ mafia, Donaghy luôn phải phục tùng trong sự sợ hãi khi chứng kiến số tiền thắng cược của các băng đảng ngày càng lớn dần vào cuối mùa giải 2006 - 2007 của NBA. Hậu quả, Donaghy bị FBI bắt giữ trước khi bị kết án 15 tháng tù vào giữa năm 2008. Trong thời gian ở tù, Donaghy phải lãnh hậu quả bằng một số trận đòn nhừ tử có sự nhúng tay của mafia do cung cấp bằng chứng chống lại băng đảng này tại tòa. Quyết định tố cáo hệ thống trọng tài “bẩn” nhằm vớt vát lại chút danh dự của Donaghy cũng bị “đàn áp” trước khi rơi vào im lặng.

Bí ẩn thảm kịch Micheal Jordan

Micheal Jordan (phải) - Ảnh: nba.com Micheal Jordan (phải) - Ảnh: nba.com

Micheal Jordan được tôn vinh là VĐV vĩ đại nhất lịch sử bóng rổ thế giới và hình ảnh của cựu siêu sao này đến nay vẫn còn sức hút rất lớn. Minh chứng là việc Jordan vừa trở thành tỉ phú với tài sản vượt ngưỡng 1 tỉ USD vào đầu năm nay nhờ sự hợp tác với nhãn hàng Nike, lợi nhuận từ cổ phần CLB bóng rổ Charlotte Hornets, bất động sản... Thế nhưng, nếu nói về những bí mật đen tối của huyền thoại này trong sự nghiệp thi đấu, cái tên Jordan được cho là một nạn nhân của mafia vì thói cờ bạc của mình.

Năm 1993, danh thủ lẫy lừng của CLB Chicago Bulls trải qua một thảm kịch gia đình khi người cha James Jordan bị bắn chết trên chiếc Lexus SC-400 và ném xuống suối ở một khu rừng gần Fayetteville, North Carolina. Cái chết của ông James đã dấy lên một sự nghi ngờ về mối quan hệ hoặc nợ nần của Jordan với các băng đảng mafia khiến cha bị bắt cóc trước khi bị hành xử. Bởi theo điều tra, cha của Jordan mất liên lạc nhưng gia đình không hề báo với cơ quan chức năng và không có dấu hiệu của một vụ giết người cướp tài sản. Hình ảnh của Jordan càng bị hoen ố sau khi người điều hành trung tâm giải trí San Diego tiết lộ huyền thoại này thua độ thể thao và nợ hơn 1,25 triệu USD vào năm 1991. Trong quãng thời gian đó, Jordan chỉ trả khoảng 165.000 USD, trong đó có một khoản lớn chuyển cho một đường dây buôn bán ma túy. Một hướng điều tra khác nghi ngờ cha của Jordan bị mafia bắt cóc để đòi tiền chuộc hàng triệu USD. Tuy nhiên, đến nay những mối hoài nghi về sự kết nối của Jordan với các băng đảng mafia liên quan đến những kết quả của ở NBA vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Tây Nguyên