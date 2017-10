Mai Trâm: Bước nhảy quyến rũ, giọng nói 'chết người'

Nếu xem Nguyễn Ngọc Mai Trâm, nữ kiện tướng dance sport, biểu diễn mọi người bị mê hoặc một thì khi “chém gió” cùng cô gái này, người ta phải mê mẩn mười.

Mai Trâm, cô nàng quyến rũ của dance sport VN - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chất giọng Sài Gòn ngọt ngào, cộng thêm sự biểu cảm trên khuôn mặt và những cử chỉ đáng yêu từ cái nhăn mũi, lắc đầu trông sinh động đến mức chúng tôi phải hỏi Trâm xem cô từng đi thử vai cho một vai diễn nào chưa.

Cặp đôi hoàn hảo

Chồng của Trâm cũng chính là bạn nhảy bên cô suốt 7 năm qua, VĐV Lê Đức Tuấn. Từ đôi bạn hay ghép đôi trong những giờ học nhảy buổi tối tại cung văn hóa, Trâm và Tuấn dần trở thành đôi bạn thân. Tình cảm trong họ lớn hơn khi phối hợp với nhau ngày càng ăn ý và lọt vào mắt xanh các HLV dance sport của thành phố. Cả hai được mời vào đội tuyển dance sport chuyên nghiệp, đến khi HLV Khánh Thi vào TP.HCM, chàng và nàng tiếp tục gắn bó với bộ môn này và cùng nhau ẵm liên tiếp các HCV, HCB trong nước và quốc tế.

Trâm lên xe hoa 4 năm trước. Cả hai cống hiến cho thể thao, nhưng dự định sang năm tới sẽ có em bé để vui cửa vui nhà. Nhìn những đứa bé ở CLB mà ngày ngày Trâm và chồng dạy chúng nhảy, cả hai đều ao ước có những thiên thần như thế trong nhà mình.

Đều là VĐV dance sport, lại là một cặp nhảy nên đi đâu Trâm và chồng cũng có nhau. Nhiều khi Trâm than yêu với chồng: “Trời ơi, sao tui khổ thế này, từ sáng đến tối lúc nào cũng thấy mặt ông, mở mắt ra đã thấy ông ngay bên cạnh”. Tuấn cười trừ, bóp mũi Trâm: “Tui đâu có sướng, ngày nào cũng thấy bà ngồi sau xe tui”. Trâm cảm ơn dance sport, nó đưa Trâm tìm ra công việc mình yêu, một người đàn ông yêu thương và một mái ấm hạnh phúc trong những tiếng cười.

Hai vợ chồng đều thích đi du lịch. Hộ chiếu của cả hai có khoảng chừng gần 20 con dấu của các quốc gia khác nhau, nhưng đó là những chuyến đi “hai trong một”. Trâm và chồng cứ ước ao, bảo đến bao giờ được đi du lịch thoải mái mà không phải lo đến thi đấu thì tuyệt vời quá.

Tập luyện, thi đấu suốt, hai vợ chồng Trâm cũng đang là HLV tại CLB Dance sport Khánh Thi nên có khi căn nhà hai vợ chồng thuê ở Q.Phú Nhuận, TP.HCM vắng lặng cả tuần. Những lúc không có lịch tập luyện, công tác, Trâm chỉ thích nằm dài ở nhà, xem ti vi, đi chợ, nấu những món ngon để hai vợ chồng cùng ăn.

Khả năng trang điểm cực siêu

Trâm tự học trang điểm, ngay cả trong những giải đấu lớn. Để ý và tự học những chuyên gia trang điểm, cộng thêm xem trên mạng, Trâm đã tích lũy được kỹ năng make up kha khá. Cô gái có khả năng làm mình nổi bật, ấn tượng trên sân khấu, một nghệ thuật không phải ai cũng làm được vì make up khi nhảy dance sport khác với make up trong các buổi tiệc tùng hay đi dạo phố. Mái tóc cắt ngắn, đôi mắt được tô đậm, chiếc mũi cao, trông Trâm trên sân khấu lộng lẫy và quyến rũ khác hẳn với một cô gái 26 tuổi ngoài đời thường.

Trâm gốc Sài Gòn, cô gái sợ lạnh Hà Nội đến mức bây giờ nhắc lại kỷ niệm tết 2014 vừa rồi cô vẫn còn rùng mình. Trâm kể mặc 4 cái quần, cơ số áo bông và đủ mũ len, khẩu trang khi ra ngoài đường mà vẫn thấy run cầm cập. Sợ thì sợ thế thôi, cả hai vợ chồng vẫn nhớ Hà Nội và muốn đi du lịch, khám phá phố phường nhiều lắm. Biết đâu ngay đông này, lại thấy Trâm ngồi khoác tay chồng bên Hồ Tây ăn kem giữa tiết trời 11 độ?

Nguyễn Ngọc Mai Trâm sinh năm 1988 tại TP.HCM. Kiện tướng QG dance sport trong 4 năm. Đoạt được trên 20 HCV, HCB trong nước và quốc tế trong 6 năm tranh tài dance sport chuyên nghiệp.

Thúy Hằng