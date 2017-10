Maradona mở kênh truyền hình riêng

HLV trưởng đội tuyển Argentina, huyền thoại bóng đá thế giới Diego Maradona đang có kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực truyền hình khi hợp tác với Công ty On & Off Holdings mở một kênh truyền hình riêng - cũng sẽ được phát trực tiếp trên internet cho cư dân mạng theo dõi.

Đại diện công ty nói trên cho biết kênh truyền hình này sẽ chuẩn bị được phát thử nghiệm vào tuần tới, nhưng không nói rõ sẽ phát cụ thể những chương trình gì và khi nào sẽ phát đại chúng cho người xem. Thực ra, Maradona cũng không xa lạ gì với nghề dẫn chương trình truyền hình, vì hồi năm 2005 anh đã chủ trì một talk show rất ăn khách ở Argentina là The Night of the No.10 (Đêm của số 10) với sự hiện diện của nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu võ sĩ quyền Anh người Mỹ Mike Tyson...

G.Lao