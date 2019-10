Marathon và đi bộ ở Olympic 2020 có thể thi đấu vào lúc…3 giờ sáng

Hãng thông tấn Kyodo hôm 24.10 cho biết IOC trong tháng này đã công bố kế hoạch di chuyển cuộc thi marathon và đi bộ từ các địa điểm tại thủ đô Tokyo đến thành phố Sapporo, trên đảo phía bắc Hokkaido của Nhật Bản, cách địa điểm ban đầu 800km. Kyodo trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay Tokyo đang xem xét một kế hoạch thay thế để các cuộc cạnh tranh nói trên bắt đầu lúc 3 giờ sáng hoặc 5 giờ sáng để giữ môn thi này ở lại thành phố chính đăng cai sự kiện.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike không muốn di chuyển các môn marathon và đi bộ đến thành phố khác AFP

Một quan chức thuộc ủy ban tổ chức Olympic 2020 của thành phố chủ nhà Tokyo nói với Reuters rằng ông không biết về kế hoạch như vậy. Yoshiro Mori, Chủ tịch ủy ban ban tổ chức Olympic Tokyo 2020, cho biết thành phố không có nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận kế hoạch của IOC. Tuy nhiên, thống đốc Tokyo Yuriko Koike đề nghị rằng các cuộc thi nên được tổ chức tại thủ đô. “Chúng tôi đã thực hiện nhiều sự chuẩn bị và không có thay đổi trong suy nghĩ rằng nó nên được tổ chức tại Tokyo hay không”, bà Yuriko Koike nói với phóng viên.

Nữ quan chức này tuyên bố các cơ quan chức năng địa phương đã làm việc cật lực để đem lại điều kiện thuận lợi cho các cuộc thi marathon và đi bộ ở Tokyo thuộc khuôn khổ Olympic năm tới. Trong đó, thời gian bắt đầu dự kiến trước đó được đưa ra là 6 giờ sáng, trong khi một lớp phủ đặc biệt của mặt đường nhằm giảm nhiệt độ dọc theo tuyến đường marathon là một trong những biện pháp khác được thiết kế để chống nóng.

Kyodo cho hay đề xuất thay đổi mốc giờ sớm hơn có thể được trình bày trong chuyến thăm kiểm tra tiếp theo của Ủy ban điều phối IOC đến Tokyo vào tuần tới. Kế hoạch của IOC để đưa ra lịch trình tổ chức các cuộc tranh tài marathon và đi bộ sẽ được thảo luận trong chuyến thăm vào ngày 30.10 đến ngày 1.11.

Tại giải điền kinh thế giới năm nay ở Qatar, nhiều VĐV marathon và đi bộ bỏ cuộc giữa chừng vì sức nóng dù thi đấu vào lúc nửa đêm AFP

Những lo ngại về sức nóng tại Tokyo 2020 đã gia tăng trong những tháng gần đây và được xem là thách thức lớn nhất đối với các nhà tổ chức địa phương sau khi hơn 50 người chết tại thành phố vào tháng 7 do nhiệt độ tăng lên 40 độ C. Quyết định di chuyển địa địa thi đấu marathon và đi bộ được đưa ra chỉ vài tuần sau khi 28 nữ VĐV marathon rút khỏi giải điền kinh thế giới ở Doha (Qatar) hồi tháng 9 do sức nóng cực độ. Bất chấp các cuộc thi marathon và đi bộ được tổ chức vào lúc nửa đêm ở Qatar, nhưng một nửa số VĐV đã bỏ cuộc vì sức nóng và độ ẩm ngột ngạt.