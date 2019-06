Martin Nguyễn sẽ đấu tại Việt Nam vào tháng 9.2019

Tập đoàn truyền thông thể thao Châu Á - ONE Championship™, vừa tổ chức buổi gặp gỡ báo chí TP.HCM vào ngày hôm nay (16.9) để công bố sự kiện đấu trường ONE sẽ lần đầu được tổ chức tại Việt Nam. Trong buổi trao đổi này, ông Chatri Sityodtong - Chủ tịch và CEO của ONE cho biết ONE đang tiến hành mọi thủ tục cuối cùng để đến với người hâm mộ võ thuật Việt Nam.

Ông Chatri Sityodtong bày tỏ: “Đây là thời điểm thích hợp để ONE Championship bước vào thị trường Việt Nam. Tôi mong muốn đấu trườn ONE thể hiện vẻ đẹp đích thực của võ thuật thông qua việc tôn vinh những giá trị như tính chính trực, lòng khiêm tốn, trọng danh dự, sự tôn trọng, lòng quả cảm, tính kỷ luật cũng như lòng cảm thông chia sẻ. Chúng tôi không chỉ nhắm đến việc quảng bá võ thuật mà còn muốn quảng bá về đất nước, con người Việt Nam. Về sự tuyệt vời của Việt Nam, của thành phố Hồ Chí Minh…Việt Nam là một quốc gia có lịch sử lâu đời về võ thuật và có rất nhiều võ sĩ mang dòng máu Việt rất nổi tiếng như Martin Nguyễn, Bi Nguyễn,Trần Quang Lộc. Chúng tôi tin, trong tương lai gần, ONE sẽ có một nhà vô địch mang quốc tịch Việt.”

Ông Chatri Sityodtong cho biết, ONE sẽ tổ chức sự kiện đầu tiên tại Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 9 với tên gọi ONE: Immortal Triumph. Và trong sự kiện này, sẽ có sự góp mặt của tay đấm lừng danh Martin Nguyễn – người đang sở hữu hai đai vô địch hạng lông và hạng nhẹ thế giới.