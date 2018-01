McGregor dọa tiễn Mayweather vào 'nhà tang lễ' nếu đồng ý tái đấu

Theo website Boxing News 24, lời thách thức được McGregor đăng trên tài khoản Twitter trong ngày đầu tiên của năm 2018 và thu hút sự quan tâm cực lớn của người hâm mộ. Võ sĩ 29 tuổi người Ireland tuyên bố sẽ đá gục “độc cô cầu bại” Mayweather chỉ trong thời gian một hiệp đấu quyền anh. Ngôi sao UFC còn cao ngạo cho rằng việc “siêu cuộc đấu” giữa họ vào ngày 26.8 năm ngoái theo thể thức quyền anh đã cứu Mayweather thoát khỏi viễn cảnh phải vào “nhà tang lễ”.

Lời thách thức của McGregor được hiểu như một sự khiêu khích để Mayweather đồng ý tái đấu diễn ra trên sàn đấu được bao bọc hàng rào bát giác của MMA (võ thuật tự do). Bởi ở thất bại trước Mayweather năm ngoái, do phải tuân theo luật quyền anh nên McGregor không thể sử dụng những cú đá, đòn khuỷu tay, lên gối… từng đem về cho võ sĩ này 2 đai vô địch UFC hạng lông và hạng nhẹ thế giới. Vì vậy, Mayweather nếu đồng ý tái đấu với McGregor theo thể thức MMA sẽ đem lại sự công bằng cho người hâm mộ của đấu trường võ thuật tự do.

Theo Boxing News 24, thông điệp trên tài khoản Twitter của McGregor được xem là cách thách thức Mayweather trở lại tái đấu. Điều này rất có khả năng xảy ra bởi nếu cuộc tái đấu được thiết lập sẽ tiếp tục đem lại một khoản doanh thu cực lớn cho cả hai cũng như cho UFC. Thậm chí cuộc tái đấu có thể lập kỷ lục về doanh thu khi người hâm mộ nóng lòng chờ đợi một Mayweather sẽ bị hạ gục bằng một cú cước đầy sát thương của McGregor như tuyên bố tiễn tay đấm người Mỹ vào "nhà tang lễ" của võ sĩ người Ireland. Vì thế, khoản tiền thưởng kếch xù có thể cám dỗ Mayweather quan tâm đến một thỏa thuận tái đấu trên sàn MMA trong năm 2018 với McGregor. Hơn nữa, mới đây, tay đấm 40 tuổi người Mỹ vừa gây xôn xao với tuyên bố sẽ trở lại và thượng đài ở đấu trường UFC nhằm “bỏ túi” một khoản tiền cực lớn. Trong khi đó, dù chưa trở lại sàn UFC kể từ tháng 11.2016 nhưng McGregor dường như vẫn tập trung nhắm vào cuộc tái đấu với Mayweather. Đơn giản bởi McGregor thừa hiểu rằng dù thua hay thắng ở cuộc tái đấu anh vẫn kiếm được khoản tiền gấp bội lần ở sàn đấu võ thuật tự do.

Ở “siêu cuộc đấu” có doanh thu lên đến tỉ USD vào năm ngoái, McGregor nhận thất bại knock out trước Mayweather ở hiệp thứ 10 tại sàn đấu T-Mobile Arena ở Las Vegas, Nevada (Mỹ). Với thể thức quyền anh, “độc cô cầu bại” Mayweather gần như áp đảo một McGregor vẫn còn quá “non” trên sàn đấu quyền anh. Thậm chí, trong mắt của rất nhiều người hâm mộ quyền anh, Mayweather dường như đã “nhẹ tay” với McGregor vì thừa sức hạ knock out sớm đối thủ ở những hiệp đầu. Dù thua trận này nhưng võ sĩ người Ireland vẫn bỏ túi gần 50 triệu USD, một con số gấp hàng chục lần tiền thưởng cho mỗi cuộc đấu ở UFC. Trong khi đó, Mayweather được cho là kiếm được không dưới 200 triệu USD từ “siêu cuộc đấu” trên. Sau chiến thắng này, Mayweather tuyên bố giã từ sự nghiệp với thành tích sự nghiệp bất khả chiến bại 50 trận.

Tây Nguyên