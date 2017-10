Messi đoạt Quả bóng vàng FIFA 2012

Ba ngày trước buổi lễ công bố tên cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012 được tổ chức tại Nhà hát Kongresshaus ở Zurich, Thụy Sĩ, tờ nhật báo thể thao Tây Ban Nha Mundo Deportivo khẳng định, với những gì mà tạp chí France Football của Pháp thể hiện trong ấn phẩm đặc biệt phát hành ngày 7.1 (cũng là ngày diễn ra lễ trao giải Quả bóng vàng), siêu sao Lionel Messi sẽ lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu cao quý này, và cũng là lần thứ 3 liên tiếp danh hiệu Quả bóng vàng của tạp chí France Football hợp nhất cùng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA.

Theo đó, ngay từ trang bìa ấn phẩm đặc biệt của tạp chí France Football cho thấy Messi sẽ đoạt giải khi thể hiện hình ảnh siêu sao này nằm ngay chính giữa của múi Quả bóng vàng, và to hơn so với hình bên trái của Iniesta và bên phải của Ronaldo. France Football cũng dành tới 7 trang để viết về Messi, trong khi Iniesta có 2 trang, còn Ronaldo chỉ 1 trang. Tờ Mundo Deportivo cho rằng, sự thể hiện này đúng như thông lệ trước đây, tức là khi France Football ra ấn bản đặc biệt trong ngày công bố tên cầu thủ đoạt giải, thì cầu thủ nào được viết nhiều nhất chính là người đoạt Quả bóng vàng. Cách đây không lâu, tờ nhật báo thể thao của Argentina Diario Ole cũng tiết lộ Messi sẽ là người sở hữu danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2012. Kết quả này cũng trùng với hầu hết các cuộc thăm dò trên các trang điện tử của ESPN, Daily Mail, The Sun…

Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA dựa trên sự bầu chọn từ HLV trưởng và thủ quân các ĐTQG khắp thế giới, cũng như các nhà báo thể thao uy tín được lựa chọn. Trong đó, tạp chí France Football giữ vai trò tập hợp phiếu bầu từ các nhà báo thể thao, còn FIFA quản lý phiếu bầu của HLV và thủ quân các ĐTQG.

T.Quyết

