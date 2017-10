Mike Tyson bị cấm đến New Zealand vì án hiếp dâm trong quá khứ

(TNO) Hôm nay (3.10), New Zealand đã quyết định thu hồi thị thực nhập cảnh của cựu vô địch quyền anh hạng nặng thế giới Mike Tyson trước làn sóng chỉ trích kịch liệt từ các nhóm bảo vệ quyền lợi phụ nữ trong nước.

Tyson đang cố gắng làm lại cuộc đời - Ảnh: AFP

Cựu võ sỹ 46 tuổi người Mỹ, người từng ngồi tù 3 năm về tội hiếp dâm, trước đó được New Zealand đặc cách cung cấp thị thực nhập cảnh để tham dự một sự kiện được quảng cáo với tên “Day of Champions”, dù luật nhập cư đất nước này quy định không cho những công dân nước ngoài có tiền án, tiền sự nhập cảnh.

Tuy nhiên, quyết định đã được thu hồi khi một tổ chức từ thiện liên quan đến thanh niên có tên Trust, tổ chức ban đầu ủng hộ và thiết kế chuyến thăm của Mike Tyson, tuyên bố không còn muốn sự hiện diện của cựu võ sỹ người Mỹ trong sự kiện nói trên.

“Trust khẳng định không còn muốn hỗ trợ cho sự kiện do có thể làm ảnh hưởng niềm tin, lối sống trong thanh niên, nên chúng tôi quyết định hủy bỏ thị thực nhập cảnh vào New Zealand đối với Mike Tyson”, Thứ trưởng Bộ nhập cư New Zealand Kate Wilkinson nói với AFP.

Dù vậy, nguyên nhân lớn hơn dẫn đến quyết định của Bộ nhập cư xuất phát các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ đang hướng mũi chỉ trích vào Chính phủ về chuyến thăm của Tyson.

Mike Tyson được xem là một trong những võ sỹ quyền anh huyền thoại của thế giới, nhưng những vinh quang đã bị lu mờ bởi những bê bối trong cuộc sống và trên sàn đấu. Năm 1992, Tyson từng bị kết án tù 6 năm khi hiếp dâm nữ hoàng sắc đẹp da màu Desiree Washington ở Indiana, Mỹ.

Thói ăn chơi trác tán và đối mặt với nhiều vụ kiện khiến võ sỹ này phá sản vào năm 2003, trước khi giã từ sự nghiệp vào năm 2006. Trên sàn đấu, Tyson từng để lại tai tiếng lớn nhất trong lịch sử quyền anh với cú cắn sứt tai đối thủ Evander Holyfield vào năm 1997 và bị cấm thi đấu dài hạn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tyson tuyên bố muốn làm lại cuộc đời khi tích cực tham gia các chương trình truyền hình, đóng phim… Thậm chí, tháng trước, cựu võ sỹ 46 tuổi này còn tham gia một chương trình truyền hình để bàn luận về kinh tế thế giới tại một hội nghị tài chính ở Hồng Kông - Trung Quốc.

Tây Nguyên