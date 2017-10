Minh Việt mất áo vàng lẫn áo trắng vì đồng đội quá yếu

(TNO) Chỉ trong chặng đua ngắn dài 48 km diễn ra sáng nay tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), tay đua trẻ Nguyễn Minh Việt (Bình Dương) phải mất đi cả danh hiệu áo vàng lẫn áo trắng bởi đồng đội quá yếu.

Minh Việt (phải) đã không thể giữ áo vàng lẫn áo trắng Minh Việt (phải) đã không thể giữ áo vàng lẫn áo trắng

Là chặng đua đồng đội tính giờ nên ưu thế nghiêng hẳn về các đội mạnh, có lực lượng đều như VUS TP.HCM, ADC truyền hình Vĩnh Long, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7. Thật không may cho Minh Việt khi anh thi đấu cho Bình Dương vốn có lực lượng quá yếu. Trên bảng tổng sắp đồng đội, Bình Dương xếp hạng chót và phải xuất phát đầu tiên ở nội dung đồng đội tính giờ.



Kết thúc chặng đua, các tay đua Bình Dương đặc biệt là Minh Việt thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể giữ được áo vàng cho tay đua này bởi họ thua đội về hạng nhất VUS TP.HCM đến 7 phút 17 giây. Và vì thế tay đua Nguyễn Trường Tài của đội này từ chỗ thua Minh Việt 2 phút 42 giây giờ đã gác lại hơn 4 phút, chính thức “xé” áo vàng của Minh Việt. Tay đua trẻ Bình Dương mất danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc về tay Nguyễn Hoàng Giang (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang).



Nguyễn Trường Tài với sự hỗ trợ đắc lực của các đồng đội, trong đó có những tay đua rất mạnh như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Trương Nguyễn Thanh Nhân, Huỳnh Mai Duy, Trần Thanh Nhanh đã giành ngôi thắng chặng với thành tích 59 phút 40 giây. Thành tích này hơn đội về nhì ADC truyền hình Vĩnh Long 48 giây, hơn đội xếp hạng ba Gạo hạt Ngọc Trời An Giang 2 phút 06 giây.



Cuộc chiến giành chiếc áo vàng chung cuộc hứa hẹn còn nhiều hấp dẫn, nhất là ở chặng đua Phan Rang-Đà Lạt với việc các tay đua phải chinh phục 2 ngọn đèo Ngoạn mục và Prenn. Với khả năng leo đèo tốt, Nguyễn Trường Tài là ứng viên số 1 cho danh hiệu áo vàng chung cuộc. Cạnh tranh với anh là những tay đua hiện có thành tích tốt như Nguyễn Hoàng Giang, Hồ Văn Phúc (ADC truyền hình Vĩnh Long), Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp)…



Ngày mai đoàn đua nghỉ ngơi tại TP. Nha Trang trước đi thi đấu chặng Nha Trang-Phan Rang dài 129 km.

Thêm một số hình ảnh của chặng 14:

Các cua-rơ làm nóng và khởi động Các cua-rơ làm nóng và khởi động Múa cổ động trước giờ thi đấu Múa cổ động trước giờ thi đấu Người hâm mộ xe đạp hào hứng cổ vũ cho các tay đua Người hâm mộ xe đạp hào hứng cổ vũ cho các tay đua Các cua-rơ của đội VUS TP.HCM thi đấu xuất sắc trong chặng 14 Các cua-rơ của đội VUS TP.HCM thi đấu xuất sắc trong chặng 14 Họ thâu tóm giải nhất đồng đội Họ thâu tóm giải nhất đồng đội Tay đua Nguyễn Trường Tài giành chiếc áo vàng Tay đua Nguyễn Trường Tài giành chiếc áo vàng

Hoàng Quỳnh - Khả Hòa