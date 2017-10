Miss World Việt Nam Diệu Ngọc 'giáp mặt' võ sĩ MMA hạng nặng

Võ sĩ hạng nặng Chuck ‘The Iceman’ Liddell tên thật là Charles David Liddell, ông sinh năm 1969. Chuck bắt đầu sự nghiệp từ giải UFC (giải đấu võ tự do lớn nhất thế giới) năm 1998 tại Mobile, Alabama với chiến thắng quyết định trước đối thủ Noe Hernandez. Năm 2007, Chuck Liddell là võ sĩ UFC đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí ESPN. Năm 2008, Chuck xuất bản tự truyện “Iceman: My Fighting Life”. Võ sĩ này cũng giữ kỷ lục số trận thắng bằng knock-out nhiều nhất lịch sử UFC với 13 trận. Võ sĩ cũng bén duyên cùng điện ảnh với các phim How high (2001), Bachelor party Vegas (2006), The Iceman The Death and Life of Bobby Z (2007), Drillbit Taylor (2008), Kick-ass 2 (2013), Riot (2015)…