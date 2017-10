Missy Franklin đi vào lịch sử

Với chiếc HCV thứ 6 giành được ở nội dung 4x100 m hỗn hợp, kình ngư 18 tuổi người Mỹ, Missy Franklin đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đoạt nhiều HCV nhất tại một kỳ giải VĐTG.

Có thể nói giải vô địch bơi lội thế giới (VĐTG) diễn ra tại Barcelona lần này là “live show” của Franklin khi cô đã thi đấu quá hay, liên tiếp gặt hái HCV ở các cự ly 100 m, 200 m bơi ngửa, 200 m tự do và 2 nội dung tiếp sức 4x100 m, 4x200 m tự do. Nếu may mắn hơn cô đã có chiếc HCV thứ 7 ở cự ly 100 m tự do (chỉ về thứ tư). Ngoài ra, tiếc là cô gái tuổi teen người Mỹ này không phá được kỷ lục thế giới nào ở giải lần này. Dẫu vậy nếu cộng luôn 3 chiếc HCV ở giải VĐTG năm 2011, Franklin hiện sở hữu tổng cộng 9 HCV, cũng là nữ kình ngư đoạt HCV nhiều nhất ở giải thế giới từ trước đến nay (hơn Libby Trickett của Úc 1 HCV).

Thành tích này đã đưa tên tuổi của Franklin xứng đáng sánh với đàn anh là nam kình ngư danh tiếng Michael Phelps (đã giải nghệ). Cô được các nhà chuyên môn và giới truyền thông gọi là “Siêu kình ngư” và chắc chắn sẽ còn tỏa sáng tại Olympic 2016 cùng với đồng nghiệp Katie Ledecky (đoạt 4 HCV ở giải lần này).

Trước đây, trong lịch sử bơi lội thế giới chỉ có 1 nữ kình ngư từng đoạt 6 HCV là VĐV người Đông Đức cũ, Kristin Otto, nhưng là tại kỳ Olympic 1988 thay vì giải VĐTG. Ở các giải VĐTG trước đây cũng có 2 VĐV đoạt nhiều HCV nhất nhưng chỉ đến con số 5 là Tracy Caulkins (1978) và Libby Trickett (2007). Nay kỷ lục này chính thức bị Franklin phá vỡ với 6 HCV.

Một nữ kình ngư khác người Hungary là Katinka Hosszu đoạt 2 HCV 200 m và 400 m cá nhân hỗn hợp. Nhưng kịch tính nhất là ở nội dung 50 m bơi ếch, nữ kình ngư tuổi teen người Lithuania, Ruta Meilutyte dù phá kỷ lục thế giới ở đợt thi bán kết, nhưng ở đợt bơi chung kết cô chỉ về thứ 2 nhận HCB sau đối thủ người Nga, Yuliya Yefimova.

Cú sốc dành cho Mỹ ở đợt bơi chung kết tiếp sức 4x100m hỗn hợp. Dù đạt thành tích 3 phút 30,06 giây cầm chắc HCV, nhưng do một VĐV phạm quy nên bị loại. Nhờ đó đội Pháp về nhì có thành tích 3 phút 31,51 được đôn lên đoạt HCV. Dẫu vậy, nhờ sự xuất sắc của các nữ kình ngư, bơi lội Mỹ tiếp tục thống trị đoạt ngôi nhất toàn đoàn lần thứ 6 liên tiếp với 13 HCV, 8 HCB và 8 HCĐ. Trung Quốc xếp thứ 2 với 5 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, kế là Pháp có 4 HCV; Úc 3 HCV…

Thành Quyết

