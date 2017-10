Missy Franklin xứng đáng kế vị Michael Phelps

Nữ kình ngư 18 tuổi, Missy Franklin (Mỹ) chứng tỏ cô hoàn toàn xứng đáng thay thế hình ảnh của đàn anh Michael Phelps (đã giải nghệ) trên đường đua xanh, sau khi giành chiếc HCV thứ 3 tại giải vô địch thế giới (VĐTG), đang diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Franklin có biệt danh “Tên lửa Missy” nhờ những tố chất hết sức đặc biệt cho bơi lội hệt như siêu kình ngư Phelps, với chiều cao 1 m 85, bàn tay to và sải tay dài hơn phụ nữ bình thường. Cô vừa thắng thuyết phục đàn chị là kình ngư nổi tiếng người Ý, Federica Pellegrini ở nội dung 200 m tự do với thành tích 1 phút 54,81 giây (Pellegrini về nhì có thành tích 1 phút 55,14 giây). Trước đó, Franklin đoạt 2 HCV ở nội dung tiếp sức 4x100 m tự do và 100 m bơi ngửa. Trong 5 nội dung còn lại, đáng tiếc Franklin phải rút lui khỏi cự ly 50 m bơi ngửa vì trùng lịch đấu nội dung tiếp sức 4x200 m. Vì vậy, Franklin chỉ còn kỳ vọng sẽ đoạt tổng cộng 7 HCV thay vì 8 như giới chuyên môn chờ đợi tại giải VĐTG lần này.



Franklin (giữa) - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, nam kình ngư người Nam Phi, Chad le Clos đoạt HCV nội dung 200 m bơi bướm. Ở Olympic 2012, Clos cũng đoạt HCV nội dung này sau khi hạ bệ tượng đài Phelps. Một đồng hương là Cameron van der Burgh đoạt HCV nội dung 50 m ếch. Còn kình ngư Trung Quốc, Sun Yang đoạt HCV thứ 2 sau khi về nhất nội dung 800 m tự do.

Giang Lao

