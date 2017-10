Mối lo bị bắt cóc, tống tiền ở Olympic 2016

Mối lo ngại du khách và các thành viên của các đoàn thể thao đến tham dự Olympic bị bắt cóc lại dấy lên sau vụ việc của võ sĩ Jason Lee. Nhà vô địch New Zealand môn võ jiu-jitsu vừa công khai tiết lộ về việc anh bị bắt cóc tống tiền ngay trên đường phố Rio de Janeiro (Brazil).

Theo BBC, võ sĩ 27 tuổi nói rằng anh bị bắt cóc vào hôm 24.7 (theo giờ địa phương) bởi một nhóm người có vũ trang mang trang phục cảnh sát. Jason Lee cho biết nhóm người trên đã chặn xe, hành xử hết sức côn đồ... Sau nhiều giờ bắt giữ, nhóm bắt cóc đòi Lee phải nộp phạt với lý do võ sĩ người New Zealand lái xe trên phố không mang hộ chiếu. Cuối cùng, võ sĩ bị đưa đến trụ ATM, bị ép phải rút số tiền 2.000 real Brazil (khoảng gần 500 USD) để đưa cho nhóm bắt cóc. Jason Lee vừa trải qua 10 tháng sinh sống ở Brazil để tập luyện môn võ jiu-jitsu nhưng không tham dự Olympic do môn đấu này không có trong danh sách tranh tài.

Thông tin Jason Lee đưa ra, cùng với vụ mẹ người vợ thứ 3 của ông trùm làng đua xe F1 Bernie Ecclestone bị bắt cóc vào hôm 22.7, quả là mối lo ngại với khoảng 1 triệu du khách, thành viên đoàn thể thao trên khắp thế giới sẽ đổ về Brazil dịp Olympic. Theo tạp chí Veja, bà Aparecida Schunck (67 tuổi) bị bắt cóc tại một khu phố ở Interlagos (Sao Paulo, Brazil) và gây rúng động dư luận thể thao thế giới khi bị đòi số tiền chuộc kỷ lục lên đến gần 50 triệu USD. Báo giới quốc tế, sau sự việc của bà Schunck cũng đã gióng lên hồi chuông báo động về nạn bắt cóc, tống tiền và hãm hiếp ở Olympic 2016.

Trước đó, huyền thoại bóng đá Brazil Rivaldo từng cảnh báo nguy cơ trên khi cho biết du khách đến tham dự Olympic sẽ phải đối mặt với sự nguy hiểm, trong đó có nạn bắt cóc. “Tôi khuyên mọi người nên cân nhắc giữa việc đến Brazil hoặc ở nhà trong dịp Olympic. Bạn sẽ đối mặt với nguy hiểm bởi tình trạng bạo lực đang có chiều hướng xấu”, danh thủ từng đưa Brazil đăng quang World Cup 2002 viết trên tài khoản Instagram của mình.

Huy động 1.000 công nhân vệ sinh làng VĐV Sau nhiều phàn nàn từ các đoàn thể thao thế giới về tình trạng làng VĐV còn nhếch nhác, chỉ trong vòng hơn 24 giờ qua, nước chủ nhà Brazil mà cụ thể là thành phố đăng cai Rio de Janeiro đã huy động hơn 1.000 công nhân làm vệ sinh và sửa chữa các hạng mục hư hỏng trong làng VĐV. Nhờ đó, đến nay các đoàn thể thao đã nhập làng và yên tâm về điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại đây. Ngay cả đoàn Úc phàn nàn nhiều nhất nay cũng tỏ ý rất hài lòng khi nước chủ nhà Brazil phản ứng tích cực và nhanh nhạy để sớm cho mọi thứ hoàn hảo tại làng VĐV. G.Lao

