Muôn mặt cá độ: Chiêu trò bịp bợm

Nghệ thuật “giả chết”

Chuyện đánh độ ăn tiền biến bàn bi da trở thành sới bạc để hò hét sát phạt lẫn nhau giờ đây có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Chuyện bịp bợm trên bàn bida độ cũng có đủ trò đủ kiểu với nhiều hình thức tinh vi. H. “nháy”- sát thủ đánh độ bi da phủi có tiếng ở Hà Nội tiết lộ với chúng tôi, ngoài chiêu dán keo dính vào bi cái để hạn chế tốc độ của các bi lúc va chạm khi đánh độ thể loại bi da dù, còn một chiêu bịp phổ biến khác mà dân bi da “cơm gạo” thường dùng để câu những con mồi non nớt là nghệ thuật “giả chết”.

Chứng kiến tận mắt trận thắng độ ngót nghét 20 triệu của H. “nháy” với một tay cơ vãng lai khác mới thấy được quái chiêu bịp bợm tinh vi này. Mới đầu, H. giả thua liên tục những độ nhỏ để con mồi hăng máu lao vào những kèo độ lớn hơn. Càng đấu, H. càng nâng kèo độ lên cao. Khi con mồi đã say máu sát phạt thì H. mới lộ diện là sát thủ chuyên nghiệp trên bàn bida độ. Trình giấu bi, chạy bi của H. điêu luyện tới mức chỉ thắng “con mồi” suýt soát 1-2 điểm nên rất ít khi bị lộ. Với chiêu này, H. chăn dắt được rất nhiều “con mồi”. Vì cay cú, ham gỡ nên nhiều đối thủ tiếp tục bị sập bẫy, đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

Có cá độ là có bán độ

Môn thể thao nào cũng vậy, có cá độ là sẽ có bán độ và bida cũng không ngoại lệ. Trong một trận độ bi da, ngoài tiền kèo giao trước, tiền độ trong trận đấu, chỉ tính riêng số tiền cược của dân “hàng xáo” (người xem tham gia cá độ) vung ra có thể lên tới hàng chục triệu. Số tiền này có thể là dân “hàng xáo” cá cược với nhau hoặc có thể cá cược với một trong hai cơ thủ. H. “nháy” bảo, nhiều trận hai cơ thủ bắt tay ngầm với nhau để tổ chức hốt phần lớn số tiền độ của dân “hàng xáo” rồi chia nhau. Chiêu này, nếu số tiền đặt cược phần thắng thuộc về cơ thủ nào nhiều hơn thì cơ thủ đó ở cửa trên. Thế nhưng, do đã được sắp đặt tính toán tỉ mỉ từng bước từ trước nên diễn biến kèo đấu bao giờ cũng đổi chiều chóng vánh, từ thắng thành thua, cửa dưới sẽ bật lại cửa trên khiến nhiều con bạc ngã ngửa. Biết trước kết cục, bọn đàn em cứ bạo mồm bạo miệng làm mồi bắt độ với dân “hàng xáo” bằng điệp khúc không ngớt cho cơ thủ cửa trên “5 trăm ăn 3 trăm, 1 triệu ăn 8 trăm...”. Cứ thế, càng nhiều người tham gia bắt độ thì sẽ càng hốt được nhiều bạc.

Sau khi trót lọt, cơ thủ và dân cò mồi sẽ chia chác số tiền hốt được.

Xô xát vì độ

Trên thực tế những trận bi da độ đã xảy ra không ít vụ xô xát ẩu đả dẫn đến án mạng mà nguồn cơn xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trên bàn bida. Gần đây nhất, ngày 6.3, Đặng Thanh Bình (41 tuổi, xã Nghĩa An, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã đánh chết bạn thân là Bùi Văn Phượng (44 tuổi, cùng địa phương) trên bàn bi da do một tình huống xích mích, mâu thuẫn khi cả hai chơi bi da ăn tiền. Trước đó, ngày 17.5.2013, cơ quan CSÐT Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ, lập hồ sơ khởi tố Bùi Minh Hiếu (24 tuổi, trú thị trấn Phú Phong, H.Tây Sơn, Bình Định) về tội giết người khi đâm một nhát chí mạng tại quán bida trên địa bàn khiến anh Trần Thế Anh (30 tuổi, cùng địa phương) tử vong sau đó. Qua điều tra của công an, cho rằng nhóm của Thế Anh định xù số tiền 716.000 đồng khi chơi bi da tại quán nên nhóm của Hiếu đã xử ngay tại chỗ.

