Mỹ đoạt ngôi nhất toàn đoàn 

Đúng như dự báo kết thúc ngày thi cuối cùng của Olympic 2012, đoàn Mỹ đã vươn lên với 46 HCV để giành ngôi nhất toàn đoàn.

Chiến thắng này không bất ngờ vì sau thất bại tại Olympic Bắc Kinh 4 năm trước khi chỉ có 36 HCV, Mỹ đã tập trung đầu tư mạnh các môn trọng điểm như bơi lội, điền kinh, thể dục dụng cụ nên thành tích lần này cao hơn lần trước, như bơi lội (16 HCV so với 12 HCV năm 2008), điền kinh (9 HCV so với 8 HCV), quần vợt (3 HCV so với 1 HCV); thể dục dụng cụ, bắn súng (mỗi môn 3 HCV so với 2 HCV). Đặc biệt, Mỹ đã có HCV trong các môn mà họ thất bại 4 năm trước như judo, quyền Anh, bóng nước, nhảy cầu, rowing… nên đã cải thiện đáng kể số lượng HCV.

Trong khi đó, Trung Quốc 4 năm trước giành tới 51 HCV nhưng lần này chỉ còn 38 HCV và đã mất một số ưu thế như thể dục dụng cụ từ 11 HCV chỉ còn 4 HCV, cử tạ từ 8 HCV còn 5 HCV, bắn súng từ 5 HCV còn 2 HCV. Ngược lại, TQ có tiến bộ trong môn bơi khi giành 5 HCV so với 4 năm trước chỉ có 1 HCV. Do vậy, họ vẫn cho thấy sự đầu tư rất tốt trong thể thao và vẫn sẽ tiếp tục làm cuộc chạy đua với Mỹ ở Olympic năm 2016 thêm quyết liệt.



Mo Farah đã mang về tự hào cho đoàn chủ nhà Liên hiệp Anh - Ảnh: AFP

Đoàn chủ nhà Anh giành hạng ba là hợp lý vì con số gần 30 HCV đã được dự báo từ trước. Dù 2 đội bóng nam nữ thất bại, nhưng người Anh có thể tự hào với những Mo Farah đã giành cú đúp HCV điền kinh 5.000 m và 10.000m… Những ngày cuối, Nga đã bứt phá chủ yếu ở môn điền kinh để khẳng định ngôi thứ tư. Hàn Quốc, Ý vẫn giữ được vị trí khi bằng số HCV so với 4 năm trước. Nhưng sa sút chính là Đức khi để mất 5 HCV (từ 16 HCV của năm 2008 còn có 11 HCV ), Úc (từ 14 HCV còn 7 HCV), Nhật Bản (từ 9 HCV còn 7 HCV). Có tiến bộ là Pháp khi từ 7 lên 11 HCV, còn bất ngờ nhất chính là Hungary nhảy vào top 10 khi giành đến 8 HCV để thay thế vị trí của Nhật Bản.

T.K