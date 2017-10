Nam hấp dẫn, nữ khó bất ngờ

Gay cấn bảng A

Bảng A chính thức khởi tranh vào ngày mai, 14.3, tại NTĐ tỉnh Đắk Lắk. Sự góp mặt của ĐKVĐ Sacombank-Biên Phòng (Sacombank.BP, nam), VTV-Bình Điền Long An (nữ) cùng những đội mạnh tại giải khiến bảng A hứa hẹn hấp dẫn.

Ở giải nam, ngoài ĐKVĐ Sacombank Biên Phòng còn có Hoàng Long Long An, Sanest Khánh Hòa, TP.HCM, Quân Đoàn 4, Vật liệu xây dựng Bình Dương. Cuộc tranh ngôi nhất, nhì bảng chủ yếu diễn ra giữa 3 đội Sacombank-Biên Phòng, Hoàng Long Long An (HL.LA) và nhà vô địch 2008 Sanest Khánh Hòa. Trong số 3 đội này, HL.LA với dàn nội binh đồng đều lại vừa tăng cường chủ công, cựu tuyển thủ quốc gia Trường Giang (đến từ Bến Tre) có nhiều ưu thế nhất. Sacombank-Biên Phòng vẫn còn đó những gương mặt cũ làm nên bất ngờ năm ngoái như Vũ Bôn, Thanh Hải… Vừa qua, đội tập huấn 2 tháng ở Trung Quốc, tuyển thêm một tay đập ngoại tại đây nên khả năng nhắm đến hai vị trí đầu bảng là hoàn toàn khả thi.

Trong cuộc cạnh tranh tay ba này, Sanest Khánh Hòa lép vế một chút. Sau khi đoạt ngôi vô địch 2008, lực lượng của đội nhiều biến động, một số trụ cột xin nghỉ hoặc rời đội. HLV Huỳnh Thúc Phong phải đôn các VĐV trẻ lên. Vẫn có trong tay oanh toạc cơ Ngô Văn Kiều cộng với sự hỗ trợ của một ngoại binh đến từ Indonesia nhưng Sanest Khánh Hòa không vững chãi bởi phong độ của Ngô Văn Kiều đang rất thất thường kể từ sau SEA Games 25 (2009).



Ngô Văn Kiều

Trong khi đó, bảng nữ thu hút các đội VTV Bình Điền Long An, PV Oil Thái Bình, Giấy Bãi Bằng, Lilama Hải Dương, Phòng không không quân, Hà Nội dự tranh. Cục diện bảng nữ dễ dự đoán bởi ĐKVĐ VTV Bình Điền Long An và PV Oil Thái Bình vượt trội hẳn so với các đối thủ còn lại. Sẽ là bất ngờ lớn nếu 2 đội này không nắm 1 trong 2 chiếc vé nhất, nhì bảng để vào tranh Cúp Đức Long Gia Lai, dù cho VTV Bình Điền Long An có vắng át chủ bài Ngọc Hoa (vì chấn thương).

Giải “Quân đội mở rộng”

Ở bảng B (nội dung nam), với sự có mặt của 4/6 đại diện đến từ Quân Đội nên có thể gọi đây là bảng đấu của giải “Quân đội mở rộng”. Vì nhiều lý do khác nhau nên cả tân binh QK7, QK9 và Thể Công (TC) không thuê ngoại binh. Trong khi đó, 3 đội còn lại đều bổ sung những VĐV nước ngoài ở các vị trí cần thiết.

Không có sự phục vụ của thủ quân Hữu Hà và Nguyễn Văn Hạnh, bù lại, đương kim á quân Tràng An Ninh Bình (TA.NB) đã nhập tịch để “Việt hóa” cựu tuyển thủ Thái Lan Đinh Hoàng Chai (32 tuổi, cao 1m96), đồng thời đăng ký một VĐV người Thái khác là Supachai Sritpum ở suất ngoại binh. Nhưng do tầm ảnh hưởng của Hữu Hà ở đội bóng cũ quá lớn nên vắng anh, sức mạnh của đội bóng cố đô Hoa Lư bị suy giảm đáng kể.

Lịch thi đấu ngày khai mạc, 14.3 Bảng A: (VTC trực tiếp): VTV.BĐLA-Hà Nội (nữ, lúc 19g); Sacombank.BP-VLXD.BD (nam, lúc 21g). Bảng B: (VCTV3 trực tiếp): TT.LV Bank – Tân Bình TP.HCM (nữ, 19g) và ĐL.QK5 – QK7 (nam, 21g). Từ 15 đến 21.3, mỗi ngày thi đấu 4 trận: trận 1 (14g), trận 2 (16g), trận 3 (19g), trận 4 (21g).

Trong khi lực lượng cả TA.NB lẫn TC bị biến động theo chiều hướng bất lợi thì hai đại diện khác là Đức Long - Quân khu 5 (ĐL.QK5) và Tập đoàn dầu khí quốc gia VN (TĐ DKQGVN) được bổ sung thêm những tay đập có chất lượng.

Chuẩn bị cho vòng 1, ngoài việc đưa quân đi tập huấn tại Trung Quốc, TĐ DKQGVN còn bổ sung thêm 2 tay đập “sấm sét” khác. Đó là chủ công Thiên Vũ từ HL.LA và VĐV ngoại xuất sắc nhất mùa giải trước Wang Bin (A) từ đội Sacombank.BP. Rất có thể kể từ mùa giải năm nay, đội “Dầu khí” sẽ không còn là chú ngựa ô bướng bỉnh mà là con tuấn mã đáng nể. Dự bị cho Wang Bin (A) là Wang Bin (B) cũng đến từ Trung Quốc có chiều cao lên tới 1m98.

Dù Hữu Hà không thể ra sân thi đấu cùng với ĐL-QK5 vì chưa giải quyết dứt điểm chuyện đi-ở với TA.NB, nhưng chủ nhà vẫn có sự bổ sung của 5 tay đập khác. Nổi bật nhất trong số đó là tài năng trẻ Nguyễn Văn Hạnh và tuyển thủ Myanmar Kyan Swa Win. Tuy năm nay đã 33 tuổi lại có chiều cao khá khiêm tốn (cao 1m80), nhưng với kinh nghiệm 13 năm liền khoác áo đội Myanmar, nên khả năng công thủ của tuyển thủ này rất toàn diện, phù hợp với lối chơi của ĐL-QK5. Hai chiếc vé ở bảng B vào tranh Cúp Đức Long Gia Lai là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 4 đội: TA.NB, TC, ĐL.QK5 và TĐ DKQGVN.

Nếu ở nội dung nam hấp dẫn bao nhiêu thì nội dung nữ, các cô gái Thông Tin-Liên Việt Bank (TT.LV Bank) sẽ không có đối thủ xứng tầm trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng. Sẵn có dàn VĐV đồng đều khi có tới 11 gương mặt mang thương hiệu tuyển thủ hoặc tuyển thủ trẻ quốc gia, trong tay HLV Phạm Văn Long còn bổ sung thêm tay đập người Trung Quốc Lâm Tĩnh thi đấu khá hiệu quả.

Hoàng Quỳnh – Gia Thảo