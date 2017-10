Nam Phi 40 ngày trước World Cup

Lễ hội bắt đầu

Từ đầu tháng 3 năm nay, 9 thành phố có các sân vận động nhận đăng cai tổ chức các trận đấu ở World Cup đều đã khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ. Bên cạnh đó, tại những quảng trường - nơi dự báo có số lượng cổ động viên (CĐV) tập trung đông đảo, người ta đã cho đặt những quả bóng có kích cỡ rất lớn để mang không khí bóng đá dần hiện diện tại đây. Cách đây 10 ngày, ban tổ chức (BTC) nước chủ nhà Nam Phi cũng đã tổ chức một buổi lễ đầy màu sắc tại thành phố Kimberley, nằm phía bắc Nam Phi, nhân đánh dấu sự kiện chẵn 50 ngày nữa tới World Cup, và qua đó khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng.

Tổng thống Nam Phi, ông Jacob Zuma phát biểu tại buổi lễ: “Chúng tôi đã nói về năm 2010 suốt bao năm qua.

Và giờ đây, sự kiện mà cả đất nước chúng tôi dày công chuẩn bị đang đến gần. Tôi khẳng định, tại Nam Phi trong tháng 6 tới chỉ có bóng đá và lễ hội.

Mọi thứ đã sẵn sàng, và thời khắc cho sự kiện này đang tới rất gần. Hơi thở bóng đá đã đến từng con đường, từng góc phố, trên những chiếc taxi, từng cửa nhà của chúng tôi…”. Các tuyến xe buýt cũng vừa được khánh thành nhằm phục vụ việc đi lại cho CĐV, phóng viên và các thành viên làm nhiệm vụ tại giải…

An ninh được thắt chặt

Trưởng BTC nước chủ nhà Nam Phi, ông Danny Jordaan khẳng định: “Chúng tôi đã sẵn sàng kể cả khi Tổng thống Mỹ Barack Obama vào giờ chót thông báo sẽ đến dự lễ khai mạc”. Theo ông Jordaan, hồi cuối mùa hè năm ngoái, ông Obama trong cuộc gặp với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và các quan chức trong BTC Nam Phi có nói, nếu lịch làm việc cho phép có thể ông sẽ đến dự lễ khai mạc. Vì vậy, ông Jordaan tuyên bố: “Công tác an ninh của chúng tôi luôn đặt ở mức cao nhất, không chỉ bảo vệ an toàn cho toàn bộ giải đấu từ các cầu thủ, HLV, lãnh đội, CĐV, người dân… mà trong những trường hợp đặc biệt cấp bách nhất chúng tôi cũng đều đáp ứng tối đa và an toàn nhất, kể cả đó là những nhân vật quan trọng bậc nhất thế giới”.

Lịch thi đấu Bảng A: Nam Phi - Mexico (21 giờ ngày 11.6), Uruguay - Pháp (1 giờ 30 ngày 12.6), Nam Phi - Uruguay, Pháp - Mexico (đều 1 giờ 30 ngày 17.6), Mexico - Uruguay, Pháp - Nam Phi (đều 1 giờ 30 ngày 22.6).



Bảng B: Hàn Quốc - Hy Lạp (18 giờ 30 ngày 12.6), Argentina - Nigeria (21 giờ ngày 12.6), Argentina - Hàn Quốc (18 giờ 30 ngày 17.6), Hy Lạp - Nigeria (21 giờ ngày 17.6), Nigeria - Hàn Quốc, Argentina - Hy Lạp (1 giờ 30 ngày 24.6).



Bảng C: Anh - Mỹ (1 giờ 30 ngày 13.6), Algeria - Slovenia (18 giờ 30 ngày 13.6), Slovenia - Mỹ (21 giờ ngày 18.6), Anh - Algeria (1 giờ 30 ngày 19.6), Slovenia - Anh, Mỹ - Algeria (21 giờ ngày 23.6).



Bảng D: Serbia - Ghana (21 giờ ngày 13.6), Đức - Úc (1 giờ 30 ngày 14.6), Đức - Serbia (18 giờ 30 ngày 18.6), Ghana - Úc (21 giờ ngày 19.6), Ghana - Đức, Úc - Serbia (1 giờ 30 ngày 24.6).



Bảng E: Hà Lan - Đan Mạch (18 giờ 30 ngày 14.6), Nhật Bản - Cameroon (21 giờ ngày 14.6), Hà Lan - Nhật Bản (18 giờ 30 ngày 19.6), Cameroon - Đan Mạch (1 giờ 30 ngày 20.6), Đan Mạch - Nhật Bản, Hà Lan - Cameroon (1 giờ 30 ngày 25.6).



Bảng F: Ý - Paraguay (1 giờ 30 ngày 15.6), New Zealand - Slovakia (18 giờ 30 ngày 15.6), Slovakia - Paraguay (18 giờ 30 ngày 20.6), Ý - New Zealand (21 giờ ngày 20.6), Slovakia - Ý, New Zealand - Paraguay (21 giờ ngày 24.6).



Bảng G: Bờ Biển Ngà - Bồ Đào Nha (21 giờ ngày 15.6), Brazil - CHDCND Triều Tiên

(1 giờ 30 ngày 16.6), Brazil - Bờ Biển Ngà (1 giờ 30 ngày 21.6), CHDCND Triều Tiên - Bồ Đào Nha (18 giờ 30 ngày 21.6), CHDCND Triều Tiên - Bờ Biển Ngà, Bồ Đào Nha - Brazil (21 giờ ngày 25.6).



Bảng H: Honduras - Chile (18 giờ 30 ngày 16.6), Tây Ban Nha - Thụy Sĩ (21 giờ ngày 16.6), Chile - Thụy Sĩ (21 giờ ngày 21.6), Tây Ban Nha - Honduras (1 giờ 30 ngày 22.6), Chile - Tây Ban Nha, Thụy Sĩ - Honduras (1 giờ 30 ngày 26.6). Đ.K

Thực ra, việc nước chủ nhà Nam Phi đưa ra thông tin trên cũng để làm an lòng và dẹp tan mọi nghi ngờ về tình hình an ninh tại đây. Việc bảo đảm an ninh cho cả Tổng thống Mỹ chứng tỏ Nam Phi đã sẵn sàng và giữ an toàn tuyệt đối cho VCK World Cup, bất chấp những đe dọa đánh bom liều chết của các tổ chức khủng bố gần đây, như một tổ chức theo nhóm al-Qaeda đã dọa cho nổ bom trong trận Anh - Mỹ ngày 12.6. Tuy nhiên, ông Jordaan cho biết: “Lời đe dọa này chưa có cơ sở xác thực. Dù vậy, chúng tôi luôn trong tình trạng cảnh giác và bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Cũng theo BTC nước chủ nhà, tại lễ khai mạc có thể sẽ có sự hiện diện của cựu Tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela, dù năm nay đã 91 tuổi.

Sẽ có khoảng 370.000 CĐV đến Nam Phi

Tổng thư ký FIFA, ông Jerome Valcke cho biết, lượng vé tồn đọng đã được giải quyết cơ bản hoàn tất, và bảo đảm rằng các trận đấu sẽ diễn ra trong sân vận động đầy ắp khán giả. Liên quan đến việc tiếp đón một lượng CĐV lớn từ khắp nơi trên thế giới đổ về Nam Phi trong thời gian tới, ông Valcke cho biết, nước chủ nhà đã có kế hoạch tiếp đón, đảm bảo nơi ăn chốn ở cho 450.000 du khách, dù trước đó các con số dự báo Nam Phi chỉ có thể đáp ứng yêu cầu phục vụ cho chừng 300.000 du khách.

Mặc dù vậy, theo ông Jordaan ước lượng, sẽ có chừng 373.000 CĐV quốc tế đến Nam Phi, khoảng 100.000 CĐV sẽ đi đường bộ qua các ngả từ các nước láng giềng Nam Phi. Ông Jordaan cũng cho hay trong 500.000 vé tồn đọng, BTC đã bán được hơn 2/3 và chỉ còn lại chừng 120.000 đến 140.000 vé chưa bán được, vì lẽ tình hình kinh tế toàn cầu hiện gặp khó khăn. Ông Jordaan cho biết: “Nhiều quốc gia ở châu Âu đang đối mặt với tình hình khủng hoảng kinh tế, trong đó có cả Anh và Đức, vì vậy nhiều CĐV ở các quốc gia này chưa quyết định có đến Nam Phi dự lễ hội hay không, khiến chúng tôi chưa thể tiêu thụ hết vé. Chưa kể, tình hình ở Hy Lạp hiện cũng không sáng sủa làm giảm một lượng CĐV đáng kể”. Tuy nhiên, ông Jordaan tiết lộ, Mỹ là nơi có lượng CĐV mua vé nhiều nhất, khoảng 160.000 vé.

Cũng theo ông Jordaan, ảnh hưởng lớn nhất của World Cup tới Nam Phi là sẽ làm gia tăng cơn sốt khách du lịch, và ông hy vọng con số 10 triệu lượt khách trong năm ngoái tới Nam Phi xem Confederation Cup sẽ tăng lên 15 triệu lượt hằng năm cho đến năm 2014 và đó sẽ là cơ sở để Nam Phi đặt tham vọng xa hơn: đem Olympics đến châu Phi lần đầu tiên.

Giang Lao