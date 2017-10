Nam Phi sẵn sàng cho World Cup 2010

Một số khuyến nghị đối với công dân Việt Nam đến Nam Phi 1. An ninh: Ở Nam Phi ít có hoạt động khủng bố quốc tế, song do nhiều nguyên nhân về chính trị - xã hội, Nam Phi là một trong những nước có tỷ lệ tội phạm có tổ chức cao nhất trên thế giới. Các vụ giết người, cướp có vũ trang, trộm cắp, hãm hiếp... tương đối phổ biến. Vì vậy, trong thời gian lưu trú tại Nam Phi, công dân Việt Nam cần đặc biệt chú ý giữ gìn để đảm bảo an ninh cho chính bản thân mình, cụ thể:



- Không mang nhiều tiền mặt theo người, nhất là tiền rand (tiền Nam Phi). Chỉ nên mang theo ít tiền để tiêu vặt và tốt nhất là dùng thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng được sử dụng rộng rãi ở Nam Phi trong việc mua sắm, ăn uống...; nếu chẳng may mất thẻ tín dụng, nên gọi điện ngay về Việt Nam đề nghị ngân hàng khóa ngay tài khoản lại.



- Cần có bản photocopy hộ chiếu và các giấy tờ tùy thân khác để trong trường hợp bị mất thì đại sứ quán có cơ sở đề nghị cấp lại hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Nếu chẳng may bị cướp hay mất cắp thì cần báo cảnh sát địa phương và lấy giấy chứng nhận của họ để làm cơ sở làm việc với chính quyền địa phương.



- Tuyệt đối không để tiền, đồ trang sức và các vật dụng đắt tiền khác trong khách sạn (nếu có thì phải để trong két sắt).



- Không phô trương các vật dụng đắt tiền như máy tính xách tay, máy ảnh, đồng hồ, điện thoại di động xịn... tại những nơi công cộng.



- Không đi chơi đêm (nhất là không đi một mình) nếu không có người hướng dẫn đi cùng. Nếu có việc phải đi thì cần tránh những nơi vắng người, không có hoặc ít đèn chiếu sáng.



- Nếu chẳng may bị cướp thì tuyệt đối không chống cự. Hãy tuân thủ yêu cầu của bọn cướp là đưa hết tiền bạc, tư trang... cho chúng vì bọn cướp có thể hành động rất liều lĩnh. Tránh mọi hành động khiến bọn cướp có thể hiểu là hành động chống cự kể cả việc nhìn thẳng vào mặt chúng vì chúng có thể hiểu là mình tìm cách nhận mặt chúng để báo cảnh sát.



- Cảnh giác với các đề nghị của người lạ dụ dỗ đổi tiền, đưa đi chơi...



- Nếu đi du lịch thì tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn của người hướng dẫn du lịch và tuyệt đối không tự ý tách khỏi đoàn.



2. Ở Nam Phi chỉ tiêu tiền rand, chứ không giao dịch bằng các ngoại tệ khác kể cả USD. Việc đổi tiền cũng không dễ dàng như tại Việt Nam. Có thể đổi tiền ở sân bay.



3. Theo quy định của Nam Phi, khi mua sắm hàng hóa từ 250 rand trở lên, du khách có thể đòi lại 14% thuế giá trị gia tăng (VAT) tại sân bay trước khi rời nước này (đối với các hóa đơn hàng hóa trên 3.000 rand thì bắt buộc trong hóa đơn phải đánh máy cả họ và tên của khách hàng). Vậy muốn đòi lại khoản thuế 14% này thì khi mua hàng, du khách cần giữ hóa đơn, khi mua hàng hóa trị giá trên 3.000 rand thì phải yêu cầu cửa hàng đánh tên họ của mình vào hóa đơn. Ngày rời Nam Phi, cần ra sân bay sớm để có đủ thời gian xếp hàng làm thuế.



4. Tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ mua bán các thứ bị luật pháp Nam Phi cấm như ngà voi, sừng tê giác... Đó rất có thể là những cái bẫy được giăng ra.



5. Thời gian ở Nam Phi chậm hơn Việt Nam 5 tiếng (ví dụ nếu ở Nam Phi là 12 giờ trưa thì ở Việt Nam đã là 17 giờ). Khi đến Nam Phi, nên chỉnh lại đồng hồ theo giờ địa phương để việc đi lại được đúng giờ.



6. Nam Phi cũng như nhiều nước châu Phi khác có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS rất cao. Vì vậy, công dân Việt Nam cần chú ý tự bảo vệ mình trong quan hệ xã hội hoặc khi cần phải chữa răng, truyền máu... Nếu có nhu cầu chăm sóc y tế, nên chọn các cơ sở y tế có trang thiết bị hiện đại.



7. Khi công dân Việt Nam đến du lịch, học tập hay công tác tại Nam Phi, nên gọi điện thoại thông báo họ tên, số hộ chiếu, địa chỉ nơi cư trú và số điện thoại liên lạc trong thời gian cư trú ở Nam Phi cho đại sứ quán biết để có thể hỗ trợ khi cần thiết. Có thể liên lạc theo các số điện thoại và địa chỉ e-mail sau:



- Anh Nguyễn Trung Kiên, Tham tán phụ trách lãnh sự của đại sứ quán: 0828499333 hoặc betuegiang@yahoo.com.vn



- Anh Hoàng Hữu Anh, Bí thư thứ nhất đại sứ quán: 0791304262 hoặc hoanganhduong1999@yahoo.com. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi)