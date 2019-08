Nét mới lạ tại giải vô địch Taekwondo Châu Á mở rộng 2019

Dù không phải là mới ở đấu trường quốc tế nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên nội dung đối kháng đồng đội được diễn ra tại Việt Nam. Ở nội dung này, các VĐV sẽ thi đấu ở các nội dung đồng đội nam 5 VĐV (không quá 373kg), đồng đội nữ 5 VĐV (không quá 318kg), đồng đội nam – nữ phối hợp 4 VĐV (2 VĐV nữ không quá 135kg, 2 VĐV nam không quá 160kg).

Mỗi đội tham dự gồm 4 hoặc 5 vận động viên được đánh số thứ tự từ 1 đến 5. Một trận đấu sẽ thi đấu làm 2 lượt. Lượt 1, chia làm 5 hiệp nhỏ, mỗi hiệp 1 phút. Hiệp 1 sẽ do vận động viên số 1 mỗi bên đứng ra thi đấu, hiệp 2 sẽ do vận động viên số 2 mỗi bên đứng ra thi đấu,…. Tương tự hiệp 5 sẽ do vận động viên số 5 ra thi đấu.

Lượt 2, được thi đấu trong 5 phút, 5 vận động viên sẽ ra vào tự do với sự điều hành của huấn luyện viên mỗi đội với điều kiện vận động viên phải thi triển được 3 đòn đánh. Điểm số của trận đấu sẽ được cộng dồn tất cả các hiệp và các lượt thi đấu. Đội nào cao điểm hơn sẽ giành chiến thắng.

Nội dung quyền cũng hứa hẹn rất hấp dẫn Minh Tân

Ngoài nội dung đồng đội, giải đấu còn có các nội dung quyền và đối kháng. Trong đó, thi quyền gồm 36 nội dung, 28 nội dung quyền tiêu chuẩn và 8 nội dung quyền sáng tạo. Nội dung đối kháng gồm đối kháng cá nhân (lứa tuổi thiếu niên, trẻ và vô địch) cùng với đó là đối kháng đồng đội lứa tuổi vô địch.

Giải vô địch Taekwondo châu Á mở rộng lần 2 năm 2019 sẽ quy tụ hơn 400 VĐV đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này có rất nhiều VĐV mạnh đến từ những quốc gia hàng đầu về Taekwondo như Hàn Quốc, Iran,…