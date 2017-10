Nga biến Olympic mùa đông 2014 thành vùng cấm

(TNO) Nga vừa ban hành các hành động an ninh lớn nhất lịch sử Olympic để đảm bảo cho Olympic mùa đông 2014 tại thành phố Sochi sau mối lo ngại từ các vụ đánh bom tự sát vừa qua.

>> Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 đắt đỏ nhất trong lịch sử

>> Bão tuyết đe dọa Olympic mùa đông 2014

>> Sharapova sẽ làm phóng viên ở Olympic mùa đông 2014



An ninh tại Olympic mùa đông 2014 sẽ được đảm bảo tối đa - Ảnh: AFP

Theo kênh truyền hình địa phương Vesti Sochi, trước thời điểm chỉ còn 1 tháng là Olympic mùa đông khởi tranh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành một sắc lệnh và thi hành ngay lập tức, được gọi là “khu vực cấm”, trong đó các đường cao tốc dẫn vào thành phố Sochi đều bị chặn.

Thậm chí, người dân địa phương muốn đến các địa điểm tổ chức Olympic mùa đông 2014 đều phải có giấy phép đặc biệt. Hơn 37.000 binh sĩ với xe bọc thép và hải quân tuần tra Biển Đen sẽ có mặt tại Sochi để bảo vệ cho sự an toàn của ngày hội thể thao mùa đông diễn ra từ ngày 7 đến 23.1.

Trước đó, vào tháng trước, an ninh được đặt ở mức báo động sau vụ đánh bom tự sát ở ga xe lửa và xe điện tại Volgograd khiến 34 người thiệt mạng. Vụ khủng bố này đặt ra nguy cơ người Hồi giáo ở khu vực Bắc Caucasus sẽ tìm mọi cách để “tấn công” sự kiện.

Vì thế, cơ quan đứng đầu an ninh liên bang Nga chịu trách nhiệm về việc đưa ra các chiến dịch, biện pháp cứng rắn, siết chặt hơn so với Olympic Bắc Kinh 2008. “Bắt đầu từ ngày 7.1, tất cả các đơn vị chịu trách nhiệm về sự an tòa cho du khách sẽ luôn trong tâm thế sẵn sàng”, Bộ trưởng tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov nói.

Kênh truyền hình Rossiya 1 đưa tin, xe cảnh sát sẽ tuần hành kiểm soát tại các đường cao tốc dẫn vào thành phố Sochi và chỉ cho phép các xe có giấy phép mới được chạy vào địa điểm tổ chức Olympic mùa đông 2014 theo một làn đường quy định. Phát ngôn viên của cảnh sát giao thông khu vực Krasnodar cho biết: “Nếu chạy vào làn đường Olympic mà không có giấy phép sẽ bị phạt 5.000 rúp (khoảng 150 USD). Các xe không có giấy phép sẽ phải đỗ xe cách địa điểm tổ chức sự kiện khoảng 100km và đi lại bằng tàu điện.

Theo báo giới địa phương, có khoảng 12.000 xe được cấp giấy phép được đi vào Sochi. Trong khi đó, chính quyền địa phương khuyên người dân Sochi không nên di chuyển nhiều cho những việc không cần thiết bởi họ sẽ luôn được cung cấp đầy đủ các như cầu thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày.

Tây Nguyên

Tây Nguyên