Nga tiến sát bờ vực bị “gạch tên” khỏi Olympic 2020 do giả mạo mẫu doping

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất - người được mệnh danh “độc cô cầu bại” làng Muay Thái ở Việt Nam, đã có màn tài xuất hoàn hảo ở đấu trường ONE Championship (đấu trường võ thuật đối kháng lớn nhất châu Á) sau khi hạ knock out đối thủ Nhật Bản Yuta Watanabe ở sự kiện “ONE: EDGE OF GREATNESS” diễn tại Singapore tối 22.11.