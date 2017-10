Ngân Thương tái xuất với aerobic dance

Tài năng Đỗ Thị Ngân Thương từng là hoa khôi một thời của thể dục dụng cụ và hot hơn cả Phan Thị Hà Thanh. Nhưng chấn thương liên miên khiến cô phải lùi vào bóng tối sau SEA Games 2011. Giờ đây Ngân Thương đã trở lại, nhưng để thi aerobic dance.

Ngân Thương sẽ chuyển từ thể dục dụng cụ sang aerobic dance - Ảnh: Khả Hòa Ngân Thương sẽ chuyển từ thể dục dụng cụ sang aerobic dance - Ảnh: Khả Hòa

Khán giả sẽ gặp lại Ngân Thương tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) từ ngày 11 đến 13.12 trong giải vô địch và vô địch các nhóm tuổi thể dục aerobic châu Á lần thứ 5 - 2015, khi cô tham gia 2 môn “cũ người mới ta” là aerobic dance và aerobic step.

Bà Nguyễn Kim Lan, Phó chủ tịch Liên đoàn Thể dục VN, lý giải: “Đây là 2 nội dung mới có thể giúp VĐV VN phát triển được khả năng, vì đó sẽ là một dạng khiêu vũ thể thao và trình diễn nghệ thuật aerobic với nhạc rất được giới trẻ yêu thích. Ngân Thương từng thành công ở thể dục dụng cụ, chuyển sang chơi môn này sẽ rất phù hợp vì tương đồng về kỹ thuật, động tác, chung nhóm độ khó chứ không quá đòi hỏi độ dẻo và phức tạp như thể dục nghệ thuật. Thi đấu ở loại hình này cũng là cơ hội để Ngân Thương tìm lại hình ảnh vốn có của mình vì cô đã tập luyện nghiêm túc, tích cực suốt thời gian qua và bài biểu diễn của cô theo chúng tôi là đáng chờ đợi ở giải lần này”.

Theo bà Vũ Tuyết Oanh, HLV trưởng đội tuyển VN thì hy vọng giành HCV của VN đặt vào 2 nhóm tuổi 12 - 14 và 15 - 17 của môn sport aerobic (mỗi nhóm có 5 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ, nhóm 3 người và nhóm 5 người). Vì ở nhóm tuổi trên 18 dù VN từng có HCV thế giới ở World Games tại Colombia, nhưng do các tài năng như Bá Đông, Thu Hà hay Việt Anh, Trần Phương giờ đã không còn thi đấu nữa, nên chưa thể kỳ vọng nhiều vào lớp kế thừa do còn thiếu kinh nghiệm trận mạc. Do vậy mục tiêu của VN là 2 HCV nhưng cũng có khả năng giành đến 4 HCV.

Với sự đồng hành của PV Gas, Liên đoàn Thể dục VN và Sở VH-TT TP.HCM hy vọng giải lần này có 242 VĐV của 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, trong đó đáng chú ý nhất là 2 đối thủ rất mạnh Trung Quốc và Nhật Bản cùng Úc, Hàn Quốc và Thái Lan cũng đưa rất nhiều VĐV hàng đầu đến sẽ là cơ hội tốt cho sport aerobic VN mang về nhiều thành tích xứng đáng.

Đăng Khoa