Ngập tràn cảm xúc Hội thao Cơ quan phía nam TƯ Đoàn 2019

Kéo co là môn thi chung kết đầu tiên và từ tờ mờ sáng nhiều lực lượng đã tề tựu về sân Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam với quyết tâm mang lại sự tranh đua quyết liệt và tạo thành tích. Rất nhiều VĐV của Nhà xuất bản Kim Đồng, Du lịch Festival hay báo Tiền Phong đều thẳng thắn cho biết “Báo Thanh Niên lực lượng quá đồng đều và rất mạnh nên việc chiến thắng ở nhiều nội dung thi đấu ở các môn thể thao không còn là bất ngờ và cũng rất xứng đáng. Nhưng không lẽ các môn thể thao dân gian lại để báo Thanh Niên chiếm ưu thế nên chúng tôi tự hứa với nhau sẽ tranh tài sòng phẳng để chí ít cũng được xướng tên chiến thắng và cũng chia bớt phần nào các giải thưởng dồn hết về cho báo Thanh Niên..”

Chính thái độ đó đã làm không khí tranh tài sớm nóng lên. Tuy môn kéo co một lần nữa đội tuyển báo Thanh Niên lại thể hiện được sức mạnh và kinh nghiệm với những cái tên thi đấu rất mạnh mẽ như Xuân Huỳnh, Lê Phương, Quan Khải, Kim Hòa, Thành Tâm, Thụy Miên.. dễ dàng giành chiến thắng khiến các đối thủ vẫn chưa thể lật đổ thì sự cố gắng ở từng trận của các đội như nhà xuất bản Kim Đồng (về nhì môn kéo co) hay Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam (hạng ba kéo co) hay du lịch Festival (hạng tư môn kéo co) đã báo hiệu sẽ có sự vùng lên ở một vài môn còn lại.

Thực tế ngay sau đó trong môn nhảy bao bố tiếp sức, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam đã về nhất, đội du lịch Festival về hạng ba và xen giữa là phân viện miền Nam hạng nhì. Đến môn chạy tiếp sức, Công ty du lịch Festival vươn lên chiếm ngôi đầu, phân viện miền Nam tiếp tục thứ nhì. Đội báo Thanh Niên dù rất nỗ lực nhưng do người chạy đầu Phan Văn Ánh xuất phát chậm nên dù 4 thành viên còn lại rất cố gắng cũng chỉ giành hạng ba.

Trong môn bịt mắt đập bóng, nhà xuất bản Kim Đồng về nhất, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam lại hạng ba và phân viện miền Nam làm cú hat-trick giải nhì. Ở môn xe đạp chậm, Nguyễn Thị Kim Hòa của báo Thanh Niên vẫn thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua Dương Trần Thùy Linh của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam về nhì và Phạm Thị Thanh Phương của báo Tiền Phong hạng ba. Còn về xe đạp chậm nam, du lịch Festival đã có ngôi vô địch thứ hai khi Võ Thịnh Trí giành chiến thắng hơn Nguyễn Thanh Minh của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam về nhì và Lương Văn Minh Tuấn của báo Tiền Phong hạng ba.

Kết thúc hội thao, báo Thanh Niên giành 11/16 ngôi vô địch, Du lịch Festival 2 giải nhất, còn lại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, nhà xuất bản Kim Đồng và tạp chí Thanh Niên mỗi đơn vị 1 giải nhất. Hôm nay 12.5 tại cụm sân quần vợt Hoàng Thiên sẽ diễn ra nội dung mở rộng đôi nam lãnh đạo và đôi nam nữ môn quần vợt với sự tham dự của nhiều tay vợt cơ quan phía nam TƯ Đoàn và các tay vợt đối tác của Hội nhà báo TPHCM, Liên đoàn quần vợt VN, Liên đoàn quần vợt TP.HCM, Liên đoàn quần vợt Bình Dương, SCTV, VOH, VTV, báo Người Lao động, báo Nông nghiệp, báo Pháp Luật, Becamex, Cao su Dầu Tiếng, Hưng Thịnh..

BTC chân thành cám ơn Trung tâm TDTT quận 1, Cung Văn hóa Lao động, Tập đoàn Vingroup, Công ty Yến sào Khánh Hòa, Ngân hàng phát triển TPHCM (HDBank), Tập đoàn địa ốc Hưng Thịnh, Tổng công ty Becamex IDC, Công ty Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, Công ty Suntory Pepsico VN, Công ty TNHH Nhà máy bia VN..

Dự khán và trao giải Hội thao có ông Nguyễn Quang Thông, Phó chủ tịch UBTƯ Hội Liên hiệp Thanh Niên VN, Bí thư Đảng ủy phía nam TƯ Đoàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, ông Trần Anh Linh, Chủ tịch Công đoàn phía nam TƯ Đoàn, ông Đào Quang Dũng, Phó chánh văn phòng TƯ Đoàn..cùng rất nhiều lãnh đạo, CB-CNVC các đơn vị phía nam.

Sau đầy là các hình ảnh của hội thao

Đăng Khoa