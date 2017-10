Ngày vàng của thể thao VN

3 chiếc HCV kick boxing và 1 ngôi vô địch cờ chớp trong ngày thi đấu cuối cùng tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013 (AIMAG 4) đã giúp thể thao VN hoàn thành chỉ tiêu 8 HCV và vươn lên hạng ba toàn đoàn.

>> Vàng" về ngày cuối cùng

Trưởng đoàn thể thao VN Lâm Quang Thành không giấu nổi sự vui mừng khi chỉ trong ngày thi đấu cuối, VN giành được số HCV bằng tổng số HCV của các ngày thi đấu trước đó. Đặc biệt trong môn kick boxing, cả 3 võ sĩ vào chung kết đều giành chiến thắng. Đó còn là một ngày vàng đúng nghĩa khi đội cờ vua VN với chiến thuật thông minh quật ngã Trung Quốc trong trận chung kết ở nội dung cờ chớp.



Đội cờ vua VN giành HCV - Ảnh: Ngô Nguyễn

Khó có thể tin rằng khi đối đầu với 3 võ sĩ Trung Á và Tây Á to cao hơn mình cả một cái đầu nhưng từ Nguyễn Thị Tuyết Mai (56 kg), Nguyễn Văn Sử (74 kg) đến Nguyễn Thị Tuyết Dung (52 kg) đều thi đấu rất tự tin, kiên cường để giành chiến thắng. Đáng khen nhất là Tuyết Mai, khi mắt trái của chị sưng vù do hôm trước bị trúng đòn của võ sĩ Uzbekistan đến mức tưởng chừng không được đấu chung kết do trọng tài cảm thấy không bảo đảm an toàn sau nhiều lần kiểm tra. Rất may vào giờ chót Mai vẫn được ra sân và nhờ vậy cô đã thắng điểm đẹp mắt đối thủ Kazakhstan Tamara Temirbayeva 3-0 bằng những cú đá liên hoàn.

Sau khi để vuột nội dung cờ nhanh, cờ vua VN hôm qua đã gỡ lại danh dự ở môn cờ chớp. Sau khi thắng 3 trận liền trước Singapore, Mông Cổ và Philippines, các kỳ thủ VN đã chấp nhận thua Trung Quốc ở vòng ngoài để xếp thứ hai và tránh gặp lại đối thủ này ở bán kết. Ở bán kết, VN thắng Uzbekistan 3,5 - 0,5 điểm. Gặp lại Trung Quốc ở chung kết, đội hình VN ổn định hơn với quyết định thay Bảo Trâm bằng Thanh An. Quang Liêm tiếp tục thắng Ding Liang, Trường Sơn hòa Yu Yanggi, Thảo Nguyên thắng Hou Yi fan và Thanh An hòa Zhao Xua để chung cuộc thắng 3-1, giành ngôi vô địch.

Như vậy với 8 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ, đoàn VN từ hạng 5 vươn lên thứ 3 toàn đoàn, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Sự tiến bộ ở môn thể thao cơ bản bơi lội và vài môn truyền thống của châu Á sẽ là bài học bổ ích để chúng ta có sự đầu tư tốt hơn cho ASIAD năm tới và xa hơn là Olympic Brazil 2016.

8 HCV: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi 200 m hỗn hợp), Nguyễn Trần Duy Nhất (57 kg muay), Hoàng Quý Phước (bơi 100 m tự do), Văn Ngọc Tú (52 kg kurash), Nguyễn Thị Tuyết Mai (56 kg kick boxing), Nguyễn Văn Sử (74 kg kick boxing), Nguyễn Thị Tuyết Dung (52 kg kick boxing), cờ vua đồng đội hỗn hợp cờ chớp. 7 HCB: Ngô Đình Nại (billiards carom 1 băng), Phan Thị Ngọc Linh (56 kg muay), Bùi Yến Ly (51 kg muay), Trần Duy Khôi (200 m hỗn hợp), Hoàng Quý Phước ( 200 m tự do), Nguyễn Quốc Nguyện (billiards carom 3 băng), Nguyễn Thanh Bình (billiards Anh). 12 HCĐ: Mã Minh Cẩm (billiards carom 1 băng), Trương Quốc Hùng (75 kg muay), Nguyễn Lê Văn (đua xe e-sport), Hoàng Quý Phước (bơi 100 m bướm), Mã Xuân Cường (billards carom 3 băng), Hải Anh - Nhã Uyên (điệu tango dance sport), Hải Anh - Nhã Uyên (điệu quickstep dance sport), cờ vua đồng đội hỗn hợp cờ nhanh, Đào Thị Thoàn (55 kg nữ kick boxing), Trần Thanh Ý (71 kg kick boxing), Phan Văn Minh (81 kg), Bùi Thị Hòa (63 kg nữ kurash).

Quang Tuyến

