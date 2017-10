Nghề tay trái của VĐV - Kỳ 7: Trung vệ kinh doanh khách sạn

Khách sạn Đại Phát ở số 2A/547 Thành Thái, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa là của trung vệ Hà Nội T&T Nguyễn Đại Đồng. Và đây chỉ là khởi điểm kinh doanh của trung vệ này.

Ông chủ kỳ lạ



Đại Đồng và Trà My - Ảnh nhân vật cung cấp

Đại Đồng dự tính một tương lai ổn định bên cạnh nghiệp cầu thủ mà anh cho là còn nhiều chông gai và bấp bênh. Tuy nhiên, không mở nhà hàng ăn uống, cà phê, buôn bán thời trang, năm 2011, trung vệ gốc Thanh Hóa quyết định mua lại một khách sạn tại quê hương và sửa sang lại.

Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao, cao 7 tầng, một sân thượng, 19 phòng. Đồng khá kỹ tính trong việc lựa chọn màu sơn, hướng cửa sổ, nội thất nên anh đã nhờ những người có chuyên môn làm theo ý mình. Đại Đồng thống nhất tiêu chí khách sạn là sạch, đẹp, văn minh, phục vụ khách hàng tận tình, do đó, lượng khách rất ổn định. Giá phòng cao nhất là 350.000 đồng, trung bình 250.000 đồng mỗi ngày, không quá cao so với thu nhập của nhiều người dân tại đây.

Ông chủ Đại Đồng chia sẻ có nhiều khách lỡ tàu, xe hoặc đang trên đường về quê phải thuê phòng nghỉ lại giữa đêm, lúc trả phòng mới thú thật là không đủ tiền, xin gửi lại hành lý để hôm sau quay trở lại. Những lúc ấy Đồng đều thông cảm, không lấy tiền, bảo họ không phải ngại, coi như đã có duyên gặp gỡ. Bạn bè quý Đồng cũng vì lẽ ấy, anh chân thành, cởi mở và có lòng thương người. Riêng cá nhân Đại Đồng luôn hiểu, xung quanh anh còn nhiều người vất vả, cũng giống như anh và những người thân trong gia đình, có những năm tháng tuổi thơ nghèo khó trước khi có được đời sống sung túc, sự nghiệp vững vàng như ngày hôm nay.

Đồng và gia đình nhỏ của anh, bà xã Nguyễn Trà My và cậu con trai 3 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Giúp anh quản lý khách sạn có bố mẹ và anh trai. Các nhân viên biết tính ông chủ luôn thích sự ngăn nắp, gọn gàng và nhiệt thành với khách, do đó Đồng không có mặt, mọi việc vẫn chạy ngon lành. Bà xã Trà My của Đồng tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và đang làm tại Ngân hàng VP Bank, trở thành cánh tay đắc lực giúp chồng quản lý doanh thu cũng như hạch toán chi phí hằng tháng. Đồng tự hào khoe: “My quản lý khách sạn tốt và quản lý cả chồng cũng không thua kém, như một cái còng số 8 ấy”. Nói vậy thôi, chứ trung vệ sinh năm 1985 này thừa hiểu mình quá may mắn khi có được một cây còng số 8 thông minh, xinh đẹp và sắc sảo gắn bó với anh suốt cả đời này như thế.

Khách sạn và còn xa hơn nữa

Đúng như tên gọi mà một thầy phong thủy đặt cho khách sạn của Đại Đồng, Đại Phát làm ăn đang thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Đây cũng là địa điểm nghỉ ngơi quen thuộc của nhiều vận động viên từ nhiều bộ môn có dịp về Thanh Hóa công tác hoặc đi du lịch. Mỗi khi khách sạn đón khách là đồng nghiệp, trung vệ này đều dặn trước lễ tân, chỉ tính giá bằng 2/3, 1/2 hoặc có khi miễn phí, miễn sao những anh em trong làng thể thao được nghỉ ngơi thoải mái nhất tại xứ Thanh.

Trung vệ của Hà Nội T&T đam mê kinh doanh, anh không định dừng lại ở khách sạn Đại Phát. Hai vợ chồng đã lên phương án sẽ đầu tư vào sân cỏ nhân tạo tại Hà Nội, chỉ còn chọn lựa địa điểm hợp lý và cân nhắc thời gian bắt đầu nữa là xong xuôi. Trong tương lai xa hơn, khi Đại Phát làm ăn thịnh vượng, có mối quan hệ với khách hàng rộng rãi, hai vợ chồng Đại Đồng - Trà My có thể sẽ mở thêm một khách sạn nữa. Đại Đồng có chí hướng và đầu óc làm ăn. Trà My thông minh, khéo léo và có kiến thức về thị trường, hai vợ chồng có sự ủng hộ của anh em, bạn bè, đồng nghiệp, bằng đó thứ đủ cho Đại Đồng tin mình có thể làm được.

Tuy nhiên, đó là một kế hoạch dài hơi, với Đại Đồng bây giờ, sự nghiệp cầu thủ đang là số 1. Được tín nhiệm và giao nhiều trọng trách ở Hà Nội T&T càng cho cầu thủ xứ Thanh hiểu được cơ hội của mình đang đến. Anh muốn dành những bàn thắng đẹp cho ban huấn luyện, đồng đội, mơ xa hơn đến vai trò một huấn luyện viên, đó cũng là cách để anh cảm ơn người thầy Lê Đình Chinh, người cho anh niềm tin trở lại với bóng đá…

