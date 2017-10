Nghẹt thở giải đua xe địa hình

Sức hút RFC VN

Là giải đấu nằm trong hệ thống RFC toàn cầu, RFC VN lần đầu tổ chức ở Bình Dương, Bình Phước thu hút 32 đội tham gia, trong đó có các đội quốc tế rất mạnh của Thái Lan, Malaysia, Úc, Lào.

Địa hình hiểm trở tại Bình Dương, Bình Phước cùng các bài thi có độ khó cao khiến các ngày tranh tài luôn diễn ra đầy gay cấn. Người hâm mộ nhiều phen hú hồn với những pha lật xe khi các tay lái thi bài leo dốc. Hay như ở bài vượt suối, nhiều đội không thể hoàn tất bài thi do địa hình quá khó. Để hoàn tất một bài thi hoàn hảo, các VĐV không chỉ cần có kỹ thuật điêu luyện mà còn phải phối hợp ăn ý với đồng đội. Khán giả đã nhiều lần vỗ tay tán thưởng thán phục các đội đua đến từ Thái Lan khi họ thi đấu đầy ngoạn mục, chinh phục những phần thi đầy mạo hiểm nhưng đẹp mắt và hiệu quả.

Tại giải RFC VN, các đội đua phải hoàn thành khối lượng bài thi “khủng” gồm 6 bài ở địa hình nhân tạo và 10 bài trên địa hình tự nhiên. Điểm nhấn đặc biệt của cuộc thi là chặng đua 70 km xuyên rừng tại Bình Phước. Đây là bài thi khắc nghiệt nhất khi các đội phải tự trang bị toàn bộ vật dụng bảo hộ, nhu yếu phẩm để tranh tài với khoảng thời gian lên tới 36 tiếng đồng hồ. Ở bài thi này, bộ đôi Thái Lan Phandan/Khaisaeng với bản lĩnh, kinh nghiệm dày dạn đã giành chiến thắng sau 10 giờ thi tài. Đường đua khắc nghiệt này khiến 3 đội phải bỏ cuộc giữa chừng. Thi đấu với phong độ cao trong suốt 7 ngày tranh tài, đội đua khác đến từ Thái Lan Natthapon Rodyoi/Sayan Khicoyal xuất sắc đoạt danh hiệu vô địch. RFC VN cũng được đánh giá cao khi Nguyễn Hồng Vinh chung đội với Jerry Tay Joo Leong (Malaysia) đoạt danh hiệu á quân.

Giải đấu mạo hiểm hấp dẫn bậc nhất thế giới

Phó chủ tịch Liên đoàn Mô tô thể thao VN Ngô Quang Vinh cho biết RFC được sáng lập bởi ông Luis J.A.Wee, một “tín đồ” ô tô địa hình người Malaysia. Giải ra mắt đầu tiên tại Malaysia vào năm 1997, sau đó nhanh chóng tạo tiếng vang, được đánh giá là sự kiện thể thao phiêu lưu mạo hiểm hấp dẫn bậc nhất thế giới. Đến nay giải đã tổ chức qua 10 quốc gia, thu hút hàng trăm đội đua trên toàn thế giới tranh tài.

Phong trào chơi ô tô địa hình VN chỉ bắt đầu phát triển khoảng năm 2008 tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Năm 2010, VN lần đầu cử lực lượng tham dự RFC quốc tế, song song đó là các giải đấu tại VN cũng được tổ chức, thu hút khá đông VĐV tranh tài. Đến năm 2013, VN lần đầu đăng cai RFC quốc tế tại Quảng Ninh rồi tiếp tục là chủ nhà mùa giải 2014 và đây là lần đầu tổ chức ở phía nam tại Bình Dương, Bình Phước.

Ông Ngô Quang Vinh cho biết thêm với tính chất nguy hiểm của các bài thi nên các tiêu chuẩn an toàn cũng được đặt lên hàng đầu. VĐV tham dự phải được các nhân viên y tế, chuyên gia kỹ thuật đến từ Malaysia kiểm tra sức khỏe, điều kiện bảo hộ. Phương tiện thi đấu cũng được kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Do chưa nhiều kinh nghiệm trong tổ chức nên những giải tại VN, đích thân nhà sáng lập giải Luis J.A.Wee sang cố vấn cho giải về lĩnh vực an toàn, kỹ thuật. Bên cạnh đó, đơn vị đăng cai là Sở VH-TT-DL Bình Dương nhiều lần khảo sát, phối hợp với các cơ quan chức năng, các bộ phận chuyên môn nhằm bảo vệ an toàn đường đua, kịp thời hỗ trợ các VĐV khi xảy ra sự cố.

“Rất đáng mừng là giải đấu kết thúc mà không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Đua ô tô thể thao địa hình là môn thể thao còn mới lạ tại VN, chúng ta có nhiều địa hình tự nhiên rất thích hợp để tổ chức môn thể thao này. Tôi tin môn thể thao này sẽ phát triển mạnh mẽ tại VN trong thời gian tới”, ông Ngô Quang Vinh thổ lộ.