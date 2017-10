Nghẹt thở xem đua xe ở thành phố mới Bình Dương

Ngất xỉu vì chen lấn

Kết quả cuộc đua 150 cc: giải nhất thuộc về tay đua Nguyễn Ngọc Hồ của CLB Cường 100 (Q.5, TP.HCM), hạng nhì Nguyễn Minh Tâm của CLB Tuấn Điện Lạnh (Q.8) và hạng ba Lê Nguyên Trí của CLB Út Mèo (Q.4). Chiều nay (29.5) sẽ tiếp diễn cuộc đua mô tô 4 thì 175 cc với khoảng 120 tay đua còn lại.

Mặc dù đến 14 giờ giải mới chính thức diễn ra, nhưng từ 11 giờ trưa đã có hàng ngàn khán giả kéo đến sân. Khoảng 13 giờ, cổng sân bắt đầu mở. Do khán giả chen lấn, xô đẩy nên nhiều người phía trước bị ép bẹp gí, trong đó một cô gái trẻ bị xỉu buộc bảo vệ phải can thiệp đưa ra khỏi đám đông. Dòng người tràn vào đông đến mức chỉ cần chậm một bước chân là hết chỗ ngồi, thậm chí tìm chỗ đứng cũng khá khó khăn. Mặc dù đến 14 giờ giải mới chính thức diễn ra, nhưng từ 11 giờ trưa đã có hàng ngàn khán giả kéo đến sân. Khoảng 13 giờ, cổng sân bắt đầu mở. Do khán giả chen lấn, xô đẩy nên nhiều người phía trước bị ép bẹp gí, trong đó một cô gái trẻ bị xỉu buộc bảo vệ phải can thiệp đưa ra khỏi đám đông. Dòng người tràn vào đông đến mức chỉ cần chậm một bước chân là hết chỗ ngồi, thậm chí tìm chỗ đứng cũng khá khó khăn.

Có một số người buộc phải ép chặt vào hàng rào B40 để xem. Anh Phạm Duy Tuấn (25 tuổi) cho biết anh từ Tây Ninh qua Bình Dương từ rất sớm, nhưng khi đến giờ vào sân thì chỉ còn biết lắc đầu, đứng chen chúc nhìn cuộc đua vì không còn một khoảng trống nào trên khán đài.

Đúng như thông báo ban đầu, bên cạnh hàng rào dã chiến, BTC đã phải lắp ghép khung sắt và thùng container thành hàng dài tạo thành một khu hàng rào an ninh suốt đường đua. Phía trên nóc thùng container, rất đông khán giả cũng đã đứng, ngồi. Có khá nhiều người do không tìm được chỗ ngồi bên dưới đã cố trèo lên phía trên để nhìn cho rõ, tạo nên cảnh đeo bám sát rạt khiến tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Gần 15 giờ, do lượng người xem quá đông (khoảng 4.000 người) nên BTC đã đóng cửa sân. Hàng ngàn người bên ngoài la hét và tìm mọi cách để tiếp cận sân đua. Rất đông người xem đã chọn những gò đất cao hay leo lên bất kể vật gì để có thể quan sát được. Ông Trần Ngọc Duy, Giám đốc Công ty đua xe mô tô VN, đại diện BTC, cho biết 100 cán bộ chiến sĩ của Công an TP.Thủ Dầu Một và P.Phú Tân cùng 60 nhân viên bảo vệ đã làm hết công suất để bảo vệ an toàn cho cuộc đua.

Rượt đuổi hào hứng

Để bảo đảm an toàn cho các tay đua, BTC đã thiết kế đường đua dài khoảng 400 m nhưng thực tế chỉ đua 201 m nhằm giúp các tay đua khi về đích xong còn trớn, tránh gây tai nạn. Bề rộng đường đua

10 m cũng được chia làm 2 làn, mỗi làn 5 m, các tay đua sẽ chạy theo khu vực của mình. Ở giữa mỗi làn được ngăn bằng vạch sơn và hàng rào di động. Dọc hai bên đường đua và phía cuối đường được bố trí các túi hơi, bao trấu và hàng rào B40 “mềm” để phòng ngừa và giảm thương tích cho các tay đua khi bị té ngã và trượt khỏi đường đua.

Ngay khi vào vạch xuất phát, đa số các tay đua đều nẹt ga rất lớn, bánh sau của xe quay tít, nhằm khi có cờ hiệu xuất phát thì cho xe tăng tốc, lao về phía trước với tốc độ khủng khiếp. Khán giả đã sướng rơn khi nhìn thấy các tay đua tăng tốc lên đến 100 km/giờ, nhất là khi xuất phát được khoảng 10 m, nhiều tay đua cho xe bốc đầu nhiều lần để giành lợi thế về tốc độ khi lăn bánh. Nhưng không phải ai cũng may mắn thành công.

Có tay đua sau khi bốc đầu đã bị té ngã hoặc trục chết máy và lập tức bị loại. Chưa hết, một tay đua sau khi về đích do mất tập trung cũng bị trượt té trên đường đua. Thậm chí, có tay đua đã hoàn thành cuộc đua sau 7,5 giây, quay về khu kỹ thuật mừng quá cũng bị té ngã, nhưng may mắn không xảy ra thương tích.

Đỗ Trường