Nghi vấn xung quanh sự biến mất bí ẩn của kẻ chế giễu võ thuật Trung Quốc

Trước đó, sau khi trở thành nhân vật nổi tiếng thu hút sự quan tâm cực lớn của truyền thông xã hội nhờ đoạn video tung đòn hạ knock out võ sư Thái cực quyền Wei Lei (Ngụy Lôi) trong 10 giây tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), võ sĩ họ Từ bất ngờ “bặt vô âm tín” kể từ ngày 4.5 cho đến nay.

Theo nguồn tin từ Sina Sports, nguyên nhân biến mất bí ẩn là do võ sĩ họ Từ đã bị cảnh sát triệu tập từ Bắc Kinh trở lại Thành Đô để thẩm vấn về hành vi liên quan đến vụ ẩu đả làm mất an ninh trật tự công cộng và gây thương tích cho người khác (Ngụy Lôi bị Từ đánh chảy máu). Hơn nữa, về mặt lý thuyết, các đòn đấm bằng tay của Từ có thể khiến Ngụy chấn thương nặng hoặc thậm chí tử vong. Đó là những hành vi vi phạm luật pháp Trung Quốc và buộc cảnh sát phải vào cuộc. "Gã điên" (biệt danh của Từ Hiểu Đông) sau đó bị cắt đứt mọi phương tiện liên lạc khi tài khoản mạng xã hội bị khóa, điện thoại di động bị tịch thu…

Trong khi đó, theo nguồn tin từ Sina Sports, cảnh sát Thành Đô có thể vẫn giam giữ Từ cho đến nay nhằm ngăn chặn những tranh luận dữ dội trên truyền thông xã hội về uy danh võ thuật quốc gia. Mặt khác, nhiều ý kiến hoài nghi việc võ sĩ MMA (võ thuật hỗn hợp) bị buộc tiếp tục ngồi nhà giam như một cách hữu hiệu nhất để đảm bảo an toàn tính mạng trước sự truy lùng gắt gao của môn đồ võ thuật và những kẻ bị ảnh hưởng đến kế sinh nhai sau hành động chế giễu võ thuật truyền thống Trung Quốc của Từ.

Trước đó, sau khi gây “bão” truyền thông xã hội nhờ đoạn video và hàng loạt tuyên bố hạ thấp uy danh của võ thuật Trung Quốc, Từ thậm chí còn lên các kế hoạch hết sức bài bản. Theo đó, võ sĩ MMA nghiệp dư (và những người ủng hộ mình) dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo “mang tính quốc tế” ở Bắc Kinh vào tuần trước với mục đích ấn định đối thủ thách đấu cũng như thảo luận thúc đẩy phát triển võ thuật Trung Quốc nhằm lấy lại danh tiếng của một tinh hoa văn hóa lâu đời quốc gia. Tuy nhiên, vào phút chót, Từ bất ngờ thông báo hủy cuộc họp báo với lý do sức khỏe không đảm bảo khiến dư luận hụt hẫng.

Trên thực tế, quyết định hủy họp báo là do Từ bị cảnh sát triệu tập hoặc bị sốc tinh thần trước áp lực chỉ trích dữ dội từ dư luận. Tuy nhiên, lý do về sức khỏe để hủy họp báo một cách đột ngột lại dấy lên hoài nghi trên truyền thông xã hội về việc võ sĩ 38 tuổi đến từ Bắc Kinh bị trọng thương do cú phản đòn nội công bằng một cú vẫy tay nổi tiếng của Thái cực quyền từ Ngụy Lôi trong cuộc đấu vào ngày 27.4.

Tây Nguyên