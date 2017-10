Ngọc Huyền đoạt danh hiệu Nữ hoàng leo núi

Ở chặng 3 từ TP.Bảo Lộc đi TP.Đà Lạt diễn ra hôm qua, Đặng Thị Ngọc Huyền (Đồng Tháp) đoạt danh hiệu Nữ hoàng leo núi giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng khi có tổng cộng 47 điểm sau 3 chặng đua.

>> Tai nạn mô tô tại Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương

>> Xe đạp Việt Nam tự làm yếu mình

>> Những tượng đài đã mất: Đội xe đạp chỉ còn trong ký ức

>> Xe đạp Việt Nam thức đêm luyện vàng

>> Vua nước rút bỏ xe đạp đi buôn vịt



Đặng Thị Ngọc Huyền - Ảnh: Khả Hòa

Do từ nay đến hết giải không còn chặng leo núi nào nên tay đua này chính thức đoạt danh hiệu chung cuộc.

Trước đó ở chặng 2 cũng do sự nghiệt ngã của các đường đèo dốc, đặc biệt là 2 ngọn đèo Chuối và Bảo Lộc, đã khiến nhiều tay đua VN do lần đầu leo đèo gặp khó khăn không chứng tỏ được khả năng của mình nên không đạt kết quả như mong đợi. Một số VĐV đã “lách” bằng cách nhờ quyền “trợ giúp” nhưng bị trọng tài phát hiện.

Vài trường hợp núp gió, nhờ xe máy đẩy khi vào đèo nên bị phạt, như VĐV Jer Ling Serene Lee (Singapore) hay Trương Nguyễn Phượng Quyên của đội Đồng Tâm TP.HCM bị loại… Dù các cua rơ Thái Lan rất mạnh đường đèo ở chặng 2 nhưng cuối cùng họ lại không ổn định ở chặng Bảo Lộc - Đà Lạt nên đã không giành được danh hiệu này.

Tay đua á quân ASIAD 2014 Nguyễn Thị Thật đã giành chiến thắng ở chặng 3 nhưng cua rơ Supuksorn Nuntana (Thái Lan) vẫn tạm mặc áo vàng trong bảng tổng sắp.

Hoàng Quỳnh

Hoàng Quỳnh