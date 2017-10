Ngôi sao thể thao vào tù, ra khám: Bowe bắt cóc... vợ, con

Riddick Bowe vừa được ghi tên vào "Nhà lưu danh những huyền thoại quyền Anh" trong năm 2015. Tiếc thay, sự tôn vinh muộn mằn có lẽ sẽ chẳng giúp gì cho tay đấm một thời lừng lẫy này. Chỉ mới cách đây không lâu, người ta bất ngờ nhận ra một Bowe đã 46 tuổi, nặng 130 kg, thượng đài... trong môn muay Thái.

Bowe (phải) và Evander Holyfield thời còn phong độ đỉnh cao - Ảnh: AFP

Anh cố kiếm chút tiền còm, nhưng xem ra không ổn. Gọi là "giải" nhưng thật ra đấy chỉ là một sự kiện mang tính hội chợ, ở một vùng quê Thái Lan. Người ta phát nhạc ầm ĩ và tranh thủ quảng cáo bằng những chiếc loa to đùng. Ban tổ chức hy vọng thu hút khoảng 20.000 người, rút cuộc chỉ có gần 1.000 người đến xem, dù được vào cửa tự do. Chỉ trong 2 hiệp, huyền thoại quyền anh nhà nghề đã bị hạ knock out đến 5 lần, nói chung là cứ loay hoay chẳng biết làm gì trong cái môn võ xa lạ ấy.

Đấy là hội chợ muay Thái. Trước đó, người ta lại thấy Bowe ở một... chợ trời, tại New Jersey. Anh niềm nở mời khách và luôn miệng nói “cám ơn” dù khách dừng lại hay chỉ liếc nhìn rồi đi qua. Có vài chiếc găng và những tấm ảnh kèm chữ ký, vậy mà huyền thoại quyền anh bán mãi vẫn chẳng hết hàng. Có một phụ nữ lớn tuổi nhận ra Bowe, kể với bạn bè đi cùng về những chiến tích ngày xưa của tay đấm bà từng hâm mộ, rồi mua ủng hộ một bức ảnh lớn, giá 35 USD.

Ngày xưa, Bowe chỉ thua đúng một lần trong cả sự nghiệp quyền anh nhà nghề. Đó là trận thua Evander Holyfield vào năm 1993. Nhưng Bowe từng so găng với Holyfield 3 lần nên tính ra anh vẫn trội hơn. Trước đó, Bowe đã hạ Holyfield vào năm 1992 và đấy là “trận đấu trong năm”, theo tạp chí nổi tiếng Ring Magazine. Là võ sĩ đầu tiên hạ gục Holyfield, Bowe thống nhất ngôi vô địch của cả 3 tổ chức lớn WBA, WBC, IBF sau trận đấu để đời ấy.

Kể cũng đáng tiếc khi Bowe phải bỏ đai vô địch WBC vài ngày sau đó. Đấy là thời kỳ “võ đại hỗn loạn”, khi Mike Tyson đang ngồi tù. Anh hào khắp nơi nổi lên mà không có ông vua thật sự. Các ông bầu phải nghĩ ra hẳn một “giải đấu” cổ kim hiếm thấy trong lịch sử quyền anh nhà nghề. Bowe, Holyfield cùng hai ngôi sao khác là Lennox Lewis và Donovan Ruddock tề tựu, chia thành hai cặp và dự kiến hai người chiến thắng sẽ tiếp tục đọ găng với nhau. Nhưng quyền anh không phải là bóng đá. Lewis thắng Ruddock, nhưng trận Lewis - Bowe lại không diễn ra vì các bên không thỏa thuận được... cách chia tiền. Bowe tuyên bố: thà quẳng chiếc đai vô địch WBC vào sọt rác còn hơn phải thi đấu với Lewis!

Năm 1995, Bowe lại thắng Holyfield lần nữa, rồi bắt đầu... xuống dốc. Anh chỉ thượng đài hai lần nữa, đều gặp Andrew Golota, đều chơi kém hẳn nhưng đối phương luôn bị xử thua vì phạm quy. Với hàng chục triệu USD trong ngân hàng, đáng lẽ Bowe chẳng cần làm gì vẫn sống khỏe khi anh giải nghệ ở tuổi 29. Tiếc thay, ngay lần đầu tiên xuất hiện tràn ngập trên mặt báo sau khi giải nghệ, Bowe đã là... tội phạm. Anh bắt cóc... gia đình mình.

Tù nhân Riddick Bowe

Bowe đem theo dao, bình xịt hơi cay, băng keo quấn và còng, đến nhà người vợ khi ấy đang ly thân, ở North Carolina. Vụ tấn công chẳng khác gì phim. Đến nơi, sau một hồi lùng sục, cuối cùng Bowe bắt được người vợ khi đang ẩn nấp trong một căn phòng. Sau đó, Bowe dồn vợ con lên xe, đưa về nhà mình ở Maryland. Trên xe có một người khác cầm lái, còn anh chỉ “canh giữ tù nhân” với đầy đủ vũ khí cần thiết để không cho vợ con chạy trốn. Khi xe dừng tại một nhà hàng ở Virginia, vợ Bowe vào nhà vệ sinh và lanh trí nhờ hai phụ nữ lớn tuổi báo cảnh sát. Chiếc xe chở Bowe và vợ con sau đó bị chặn bắt. Ra tòa, luật sư bảo vệ Bowe nói, anh làm tất cả những điều ấy chỉ để giữ cho gia đình không tan vỡ. Quan trọng hơn, luật sư đưa ra giấy tờ cho thấy não của Bowe đã hỏng nặng vì những cú đấm trong sự nghiệp. Nhưng Bowe không thoát khỏi án tù 18 tháng.

Và đúng là Bowe đã mất lý trí. Không lâu sau khi ra tù, anh chính thức phá sản, trở thành người lang thang, không nghề nghiệp. Một đoạn kết buồn cho huyền thoại điền kinh Riddick Bowe.

Nguyễn Minh