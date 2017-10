Ngôi sao võ thuật Cung Lê bị cấm thi đấu 9 tháng vì sử dụng doping

(TNO) Hôm 1.10, Hiệp hội UFC (Ulimate Fighting Championship - Giải võ thuật hỗn hợp MMA) đã ra quyết định cấm thi đấu 9 tháng đối với võ sĩ gốc Việt Cung Lê do có kết quả dương tính với chất hormone tăng trưởng (HGH).

Võ sĩ Cung Lê và tấm hình đăng lên trang xã hội Instagram (phải) - Ảnh: UFC

Theo UFC thông báo trên trang chủ, võ sĩ Cung Lê đã phản ứng dương tính với HGH trước trận đấu với Michael Bisping tại Macau vào ngày 24.8 vừa qua.

Được biết trước màn thượng đài tại Macau, Cung Lê có đăng lên trang xã hội Instagram một bức hình với cơ bắp cuồn cuộn. Chia sẻ với cộng đồng mạng, võ sĩ 42 tuổi cho biết đó là may mắn khi bức ảnh được chụp trong điều kiện ánh sáng, góc độ đều hoàn hảo.

Tuy nhiên đối thủ Bisping vẫn tỏ ra nghi ngờ và đã yêu cầu UFC làm xét nghiệm cả máu và nước tiểu trước trận. Kết quả, Cung Lê bị phát hiện dương tính với HGH.

Thông cáo từ UFC, Cung Lê sẽ bị cấm thi đấu 9 tháng và phải vượt qua một bài xét nghiệm trước khi được đồng ý quay trở lại võ đài.

UFC cũng cho biết, Cung Lê đã vi phạm điều luật nghiêm ngặt của UFC và “cho thấy sự cần thiết của những cuộc xét nghiệm thường xuyên, đều đặn và bất ngờ đối với các võ sĩ UFC”, thông báo của UFC viết.

Năm nay 42 tuổi, Cung Lê không chỉ là một võ sĩ nổi tiếng mà còn tham gia nhiều bộ phim hành động. Ngôi sao người Mỹ gốc Việt này từng đóng trong các phim "Dragon Eyes" với Jean Claude Van Damme, "The Man with the Iron Fists" với Russell Crowe và "The Grandmaster" của đạo diễn Vương Gia Vệ với Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di.

Hiện Cung Lê cũng đã ký hợp đồng để tham gia "The Expendables 4" cùng với dàn sao phim hành động như Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis hay Jason Statham.

Bảo Nghi

