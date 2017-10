Ngôi sao võ thuật gốc Việt Cung Lê kháng cáo kết quả xét nghiệm doping

(TNO) Bức xúc trước 'mức kỷ luật quá đáng' của Ban tổ chức UFC (tạm dịch là Giải Vô địch đối kháng đỉnh cao), hôm 14.10, ngôi sao võ thuật Cung Lê đã quyết định kháng cáo kết quả xét nghiệm doping.

>> Ngôi sao võ thuật Cung Lê bị cấm thi đấu 9 tháng vì sử dụng doping

>> Cung Le sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với võ sĩ Việt Nam

>> Ngôi sao võ thuật Cung Lê giao lưu ở VN



Võ sĩ Cung Lê và tấm hình đăng lên trang xã hội Instagram (phải) khiến cho UFC nghi ngờ anh đã sử dụng thuốc kích thích - Ảnh: UFC

Trong sự kiện Fight Night 48 tại Macau vào ngày 23.8.2014 giữa Cung Lê và Michael Bisping, ngay sau khi kết thúc trận đấu thì UFC đã tiến hành lấy mẫu máu của hai võ sĩ kiện tướng này và gửi đến Trung tâm Kiểm định Y học Hồng Công (Hong Kong Functional Medical Testing Center - HKFMTC) để xét nghiệm theo quy định của UFC.

Cung Lê "chết" vì khoe hình tự sướng? Được biết trước màn thượng đài tại Macau, Cung Lê có đăng lên trang xã hội Instagram một bức hình với cơ bắp cuồn cuộn. Chia sẻ với cộng đồng mạng, võ sĩ 42 tuổi cho biết đó là may mắn khi bức ảnh được chụp trong điều kiện ánh sáng, góc độ đều hoàn hảo. Tuy nhiên đối thủ Bisping vẫn tỏ ra nghi ngờ và đã yêu cầu UFC làm xét nghiệm cả máu và nước tiểu trước trận. Kết quả, Cung Lê bị phát hiện dương tính với HGH*. * Một báo cáo từ tạp chí Y học thể thao của nước Anh cũng dẫn chứng rằng chỉ số HGH trong máu có thể tăng gấp 10 lần bình thường trong cơ thể 1 người vận động liên tục và kéo dài. Cũng theo đó, ở các môn thể thao chuyên nghiệp, lượng HGH có thể đạt chỉ số cực đại trong khoảng 15-30 phút sau vận động.

Nhưng mãi hơn 1 tháng sau đó, vào ngày 30.9 vừa qua, Trung tâm này mới công bố kết quả xét nghiệm rằng Cung Lê dương tính với chất “tăng trưởng hooc-môn con người” (HGH), một loại chất nằm trong danh mục bị cấm sử dụng của Tổ chức Phòng chống Dopping Thế giới (WADA).

Kết quả là UFC đã đưa ra tuyên bố hình thức kỷ luật đối với cựu võ sĩ UFC đồng thời được mệnh danh là “kiện tướng bất khả chiến bại” của tán thủ và kick-boxing thế giới. Mức kỷ luật ban đầu là đình chỉ thi đấu trong 9 tháng đối với Cung Lê và sau đó đã tăng lên là cấm thi đấu hẳn 1 năm. Thông tin này ngay lập tức đã làm chấn động dư luận, đặc biệt là giới võ thuật chuyên nghiệp của thế giới.

Tuy nhiên, Cung Lê cùng với công ty quản lý anh là AMR đã lên tiếng phủ nhận sự tiêu cực này, cho rằng đó là một kết quả xét nghiệm “không đáng tin cậy và vô trách nhiệm”, bởi theo quy định của luật thi đấu quốc tế, kết quả xác thực nhất chỉ có thể do tổ chức WADA công bố.

Mặt khác, tại Trung Quốc, nơi diễn ra trận đấu Fight Night 48 này thì chỉ có duy nhất một Cơ quan xét nghiệm dopping đủ thẩm quyền do WADA ủy nhiệm đó là tại Bắc Kinh. Do đó Trung tâm HKFMTC được UFC chọn để sử dụng dịch vụ này đơn giản chỉ vì ở gần Macau, nơi diễn ra giải đấu nhất và một phần vì “không có đủ kinh phí” để nhờ cơ quan chức năng đủ thẩm quyền kiểm định (theo lời giải thích của đơn vị tổ chức UFC).

Điều này đã khiến người đại diện của Cung Lê là Gary Ibarra (ông bầu của AMR) tỏ ra bất bình và đã gửi đơn đề nghị UFC chất vấn kết quả xét nghiệm của Trung tâm HKFMTC này.

“Theo quan điểm cá nhân của chúng tôi, kết quả xét nghiệm doping của Cung Lê do Trung tâm xét nghiệm y tế Hồng Kông là không chuẩn xác. Chúng tôi đã được thông báo rằng có thể sử dụng các điều luật quy định của WADA để chứng minh kết luật thiếu chuẩn xác của trung tâm này.

Thật đáng ngạc nhiên là WADA cũng có chi nhánh ở Bắc Kinh, nhưng lại không được uỷ thác trách nhiệm kiểm tra doping các trận đấu ở Trung Quốc", ông Gary Ibarra nói.



Cung Lê cho rằng quả xét nghiệm doping từ Trung tâm xét nghiệm y tế Hồng Kông là không chuẩn xác - Ảnh: AFP

Trong khi đó, Cung Lê lý giải lý trên trang MMAWeekly.com: “Kết quả của tôi cho thấy âm tính với Anabolic, các chất kích thích, thuốc lợi tiểu và chỉ số testosterone của tôi trong giới hạn cho phép của Cơ quan chống doping thế giới. Ủy ban VĐV bang Nevada giới hạn tổng cộng 3 lần xét nghiệm chất urine cũng như máu thu thập trước và sau trận đấu. Đây là lý do mà kết quả chỉ số HGH của tôi cao thật khó tin cũng như không thể xem là chuẩn xác được".

Đến nay, sự việc vẫn đang căng thẳng do phía UFC vẫn không đưa ra bình luận hay giải thích nào thêm, trong khi Cung Lê và công ty AMR vẫn đang rất bức xúc trước mức kỷ luật “quá đáng” này của UFC, điều mà rất nhiều fan hâm mộ võ sĩ kiện tướng cũng bất bình.

Năm nay 42 tuổi, Cung Lê không chỉ là một võ sĩ nổi tiếng mà còn tham gia nhiều bộ phim hành động. Ngôi sao người Mỹ gốc Việt này từng đóng trong các phim "Dragon Eyes" với Jean Claude Van Damme, "The Man with the Iron Fists" với Russell Crowe và "The Grandmaster" của đạo diễn Vương Gia Vệ với Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di.

Hiện Cung Lê cũng đã ký hợp đồng để tham gia "The Expendables 4" - Biệt đội đánh thuê, cùng với dàn sao phim hành động như Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis hay Jason Statham.

Bảo Nghi

Bảo Nghi