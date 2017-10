Ngồi trên thùng container xem đua mô tô

Hàng ngàn khán giả sẽ được ngồi trên và trong các thùng container để đảm bảo an toàn khi xem đua mô tô đường thẳng 110 - 175 cc được tổ chức tại thành phố mới tỉnh Bình Dương vào ngày 28 - 29.5.

Phối cảnh tổng thể trường đua - Ảnh: Đơn vị thi công cung cấp Phối cảnh tổng thể trường đua - Ảnh: Đơn vị thi công cung cấp

Bài học xương máu

2 năm trước vào ngày 27.4.2014, giải đua xe mô tô đường thẳng 400 m tại Bình Dương phải tạm dừng vì khán giả quá đông đạp tung cổng chính tràn vào khu vực kỹ thuật của các đội đua. Cùng thời điểm đó ở các khu vực khác, khán giả đã đạp đổ những hàng rào lưới B40 để tràn vào giữa làn đường. Trước hành động mất trật tự đó, một VĐV của Malaysia đã bước ra giữa đường quỳ xuống van lạy, cầu xin khán giả lùi ra để giữ an ninh cho giải nhưng không thành.

Lý do dẫn đến sự đổ vỡ này là do ban tổ chức lập hàng rào “mềm” vì sự an toàn của khán giả, nhưng địa điểm tổ chức khiến người hâm mộ chỉ xem được khoảng 50 m đường đua, còn lại là lùm cây. Khán giả ai cũng muốn xem cả đoạn đường đua nên đã phá vỡ hàng rào để vào trong. Ngoài ra, an ninh bên ngoài đường đua rất kém. Rất nhiều xe, kể cả xe đua và xe của khán giả loạn xạ, một số chạy trái phép nên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đến thời điểm này, ban tổ chức đã tiếp nhận khoảng 250 VĐV thuộc các câu lạc bộ trong cả nước đăng ký tham gia thi đấu. Sau đó, ban tổ chức giải sẽ chọn 24 VĐV chuyên nghiệp, 32 VĐV bán chuyên nghiệp, 48 VĐV nam và 16 VĐV nữ hệ phong trào để tham gia giải. Theo điều lệ giải, các VĐV chỉ được sử dụng xe mô tô do các hãng Honda, Yamaha, Suzuki có phân khối từ 110 - 175 cc để thi đấu. Rút kinh nghiệm, ở giải lần thứ hai diễn ra ngày 28 - 29.5 tại Bình Dương, ông Nguyễn Phú Yên, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Dương, cho biết: "Đây là giải đấu được tính điểm cho vòng 9 tranh Cúp vô địch quốc gia 2016. Để tránh tình trạng khán giả tràn vào đường đua và VĐV phải quỳ lạy khán giả như đã từng xảy ra trong năm 2014, địa điểm đua xe lần này sẽ được thiết kế mới hoàn toàn. Theo đó, vị trí đường đua nằm sát Trung tâm TDTT thành phố mới Bình Dương (P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một). Đơn vị thiết kế, thi công được giao cho Công ty TNHH đua xe mô tô thể thao VN thực hiện". Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao VN vừa ban hành điều lệ giải (ngày 5.5) và trong 1 - 2 ngày tới, ban tổ chức giải sẽ thành lập để điều hành giải đua.

Ngồi phòng máy lạnh xem đua xe

Có mặt tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, chúng tôi thấy toàn bộ khu vực đất trống rộng lớn trên 4 ha có tường rào bao quanh đang được đơn vị thi công cho san ủi, lu đầm để chuẩn bị cho đường đua và dựng khán đài.

Ông Trần Ngọc Duy, Giám đốc Công ty đua xe mô tô VN, cho biết việc tư vấn thiết kế do một đơn vị của Nhật Bản đưa ra theo tiêu chuẩn và mô hình trường đua của Nhật Bản. Trường đua lần này được thiết kế và xây dựng 10 hạng mục gồm: đường đua xe, hành lang kỹ thuật, khán đài lắp ghép 3.000 chỗ ngồi có mái che, khu tập kết câu lạc bộ, khu vực gian hàng, nhà vệ sinh, bộ phận kỹ thuật, nền cỏ hoặc cát và cổng soát vé... Toàn bộ hạng mục này được thiết kế trong diện tích trên 12.000 m2.

Ngoài 3.000 khán giả ngồi trên khán đài lắp ghép, đơn vị thi công còn xây dựng hàng ngàn chỗ ngồi khác trên nóc các thùng container được thiết kế mới lạ, đảm bảo tính thẩm mỹ, độ an toàn, mang đến cảm giác mạnh cho người xem. Bên cạnh đó, ông Duy cho biết thêm các thùng container này được sắp đặt thành từng tầng, ở từng khu vực thích hợp quanh đường đua. Một mặt của thùng container quay ra đường đua được lắp kính cường lực trong suốt, bên trong được lắp máy lạnh để dành làm khu vực căn tin, chỗ ngồi của ban tổ chức, khán giả… Vé xem đua xe mô tô ở tất cả các vị trí trên khán đài sẽ được bán đồng giá là 100.000 đồng/vé. Giá này rẻ hơn từ 50.000 - 100.000 đồng so với các trường đua khác trong cả nước. “Trong các giải đấu tới, chúng tôi sẽ cố gắng giảm giá vé xuống còn 50.000 đồng/vé và tiến tới không thu phí vào xem”, ông Duy nói.

Đỗ Trường