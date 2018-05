Người cha 16 năm làm người vác gậy cho nữ golf thủ gốc Việt lừng danh

Brianna Đỗ (tên Việt Nam là Thương) sinh năm 1990 tại Long Beach, California, Mỹ trong một gia đình có 3 chị em đều giỏi golf. Lớn lên ở Mỹ nhưng Brianna Đỗ nghe - nói tiếng Việt khá tốt, am hiểu văn hóa Việt. Cô là cựu sinh viên trường Đại học California, Los Angeles (UCLA); là quán quân US Women’s Amateur Public Links năm 2011. Brianna Đỗ 2 lần tham dự US Women’s Open vào các năm 2012 và 2014, giải đấu danh giá có sự tham gia của 156 golf thủ nữ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Tại lần xuất hiện ở US Women’s Open 2014, Brianna Đỗ khiến người Mỹ ngạc nhiên khi biết cô là một cô gái Việt Nam.