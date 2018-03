Người đẹp Canada chấm dứt giấc mơ lịch sử của nữ hoàng trượt băng tuổi teen

Theo AFP, bài thi tự do hoàn hảo trên nền nhạc Black Swan đã giúp người đẹp 22 tuổi Osmond (người đoạt HCĐ Olympic PyeongChang vừa qua) từ vị trí thứ 4 sau bài thi ngắn vươn lên đoạt danh hiệu thế giới đầu tiên trong sự nghiệp với tổng điểm 223,23. HCB thuộc về VĐV Nhật Bản Wakaba Higuchi (210,90 điểm) và đồng hương của cô là Satoko Miyahara nhận HCĐ (210,08 điểm).

Trong khi đó,phần thi tự do diễn ra hôm 23.3 (giờ địa phương) lại là một màn trình diễn không may mắn đối với nữ hoàng trượt băng tuổi teen Zagitova. Nữ VĐV trượt băng nghệ thuật tài năng 15 tuổi của Nga đã té ngã đến 3 lần trong phần thi tự do dài 4 phút trên nền nhạc của nhà soạn nhạc Áo Ludwig viết cho vở ballet Don Quixote. Những sai sót ở phần thi này đã khiến VĐV được ví như công chúa mới của trượt băng nghệ thuật thế giới vuột cú ăn 4 ở mùa này sau khi đã sở hữu các danh hiệu vô địch ISU Grand Prix Final, vô địch châu Âu và mới đây là vô địch Olympic mùa đông 2018. Đáng tiếc hơn, màn trình diễn thất vọng ở Ý làm Zagitova bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử trở thành người trẻ nhất đoạt HCV Olympic và thế giới ngay trong mùa đầu tiên tranh tài với các đàn chị ở các giải đấu chuyên nghiệp.

Nữ VĐV 31 tuổi của chủ nhà Carolina Kostner dẫn đầu sau bài thi ngắn nhưng sau đó rớt xuống hạng 4 tổng sắp vì biểu diễn không thành công bài thi tự do trên nền nhạc Prelude a l'apres-midi d'un faune của Debussy. Trong khi đó, nhà vô địch thế giới 2 năm liên tiếp Evgenia Medvedeva (Nga) đã quyết định không tham gia tranh tài để bảo vệ danh hiệu của mình sau khi chỉ đạt được HCB sau Zagitova ở Olympic mùa đông tại Hàn Quốc.

Tây Nguyên