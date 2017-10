Người đẹp trên sàn đấu: Mặn mà lính thông tin

“Là một quân nhân, Yến lúc nào cũng phải giữ ý thức tác phong quân đội, nhưng người nữ chiến sĩ cũng có những nét đẹp riêng”, đại úy Phạm Yến chia sẻ.

Ảnh: nhân vật cung cấp

Bị ngỏ lời yêu hơi nhiều

Nhắc đến Phạm Yến, người hâm mộ không hề xa lạ với một nữ chủ công có lối đánh mạnh mẽ và thông minh, trụ cột của đội tuyển bóng chuyền QG trong suốt những năm gần đây.

Tại giải VĐQG bóng chuyền vừa qua, với vai trò vừa là VĐV vừa là thành viên ban huấn luyện, Phạm Yến thi đấu với phong độ cao, đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch của Thông tin LienVietPostBank. Sau trận chung kết cam go với VTV Bình Điền Long An, HLV Phạm Văn Long nhận xét: “Trận này các đàn em trẻ đánh không tốt, may còn có Yến. Phạm Yến đã làm quá tốt vai trò đầu tàu trong đội”.

Với thể hình đẹp, khuôn mặt xinh xắn, gợi cảm, Phạm Yến luôn có riêng một lực lượng CĐV nam rất hùng hậu. Các CĐV vẫn nói rằng Yến là “thần tượng của những người đàn ông 8X”. Nhắc đến điều này, Phạm Yến chỉ cười vui: “Mình sinh năm 1985, hiện đã xấp xỉ tuổi 30 rồi. Đúng là mình có nhiều CĐV hâm mộ tầm tuổi mình hoặc hơn, nhưng cũng có cả những fan trẻ hơn đấy nhé. Điều này làm mình rất vui, tự hào và mình luôn trân trọng những tình cảm ấy. Có những CĐV hâm mộ, dành tình cảm cho Yến cả chục năm trời, thậm chí ngỏ lời… yêu Yến, nhưng Yến nghĩ đó cũng chỉ là sự yêu mến dành cho một VĐV thôi”.

Gần 30 tuổi, Phạm Yến vẫn trẻ trung như ngày nào, vẫn là nụ cười tươi sáng, ánh mắt rạng ngời đã làm xiêu lòng biết bao chàng trai. Phạm Yến cho biết: “Yến đã mang quân hàm đại úy, luôn phải giữ đúng ý thức, tác phong quân đội. Nhưng người nữ chiến sĩ cũng có những nét đẹp riêng. Theo Yến, vẻ đẹp của người nữ chiến sĩ là một vẻ đẹp chuẩn mực, vẻ đẹp đến từ nếp sống kỷ luật”.

Bí quyết giữ gìn sắc đẹp

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn sắc đẹp, Phạm Yến nói: “Phụ nữ theo nghiệp bóng chuyền thì vừa có những thiệt thòi vừa có những lợi thế trong việc “giữ gìn nhan sắc”. Nữ VĐV bóng chuyền do tập luyện nên vai to hơn, cánh tay to, chân cũng to, nhưng cũng nhờ đặc thù nên ai cũng có chiều cao tốt, các nữ VĐV bóng chuyền vẫn luôn được gọi là các “chân dài bóng chuyền”, chẳng hề kém cạnh những người mẫu nữ chuyên nghiệp. Với đôi chân dài, nếu biết khéo léo mặc đồ thì vẫn luôn tôn lên vẻ duyên dáng”. Hiện Phạm Yến là người tư vấn thời trang, phong cách cho các đồng đội. “So với các nữ cầu thủ bóng đá hay các nữ VĐV bóng chuyền bãi biển thì cái “lợi” của bóng chuyền là thường xuyên luyện tập, thi đấu trong nhà nên không bị đen da… Phụ nữ mà, ai cũng muốn mình đẹp và chỉ riêng làn da cũng phải chú ý lắm”, Yến cười tươi chia sẻ.

Yến quan niệm thi đấu là để phục vụ khán giả, đáp lại sự yêu mến, tình cảm của khán giả dành cho các VĐV. Bóng chuyền rất quyết liệt nhưng các trận đấu còn mang tính biểu diễn, mỗi pha bóng đẹp đều được khán giả vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Chính vì vậy mà ngoài rèn luyện chuyên môn, đánh hay, đánh đẹp, các nữ VĐV cũng cần phải đẹp, phải chú ý hơn đến làn da, mái tóc của mình, như vậy là vừa vì mình, vừa vì khán giả. Với Yến, sự trẻ trung còn giữ được chính là nhờ luyện tập thể thao, bên cạnh đó một tinh thần tốt.

Yến nhìn nhận bóng chuyền nữ VN được khán giả quan tâm nhiều trong thời gian qua là do một thế hệ nữ VĐV tài năng, duyên dáng và đặc biệt đều rất xinh, rất đẹp với những nét riêng không lẫn vào đâu được đã xuất hiện. Tuy nhiên, dù bị “cạnh tranh” ác liệt như vậy, nhưng Yến tự tin mỗi khi chị xuất trận vẫn có nhiều tiếng hô từ khán đài “Phạm Yến, Phạm Yến”. Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho cuộc đời bay bổng rồi.

Quang Thái

